Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde şehitlerimize vefa var

AK Parti Sosyal Politikalar Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen "Gaziler Günü Buluşması"nda konuşan Tekin, Bakanlık olarak misyonlarının gazi ve şehitleri unutturmamak olduğunu belirterek, bu programı düzenleyen AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de odak noktasının aynı olduğunu vurgulayan Tekin, "Biz diyoruz ki, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz, atalarına, dedelerine saygı duysunlar. Akıllarına geldiğinde ruhlarına bir Fatiha okusunlar. Onları hayırla yad etsinler.' Bir coğrafyayı, bir toprağı vatan kılmanın ana hususu, uğrunda kan dökülmüş olması.

Bize düşen de bize bu coğrafyayı vatan kılan, bu coğrafyanın bizim için vatan olması için canlarını feda eden şehitlerimizi hayırla yad etmek, çocuklarımızın onları asla unutmaması için programlarımızın içerisine koymak. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında bunu yaptık. Değerlerine, atalarına bağlı, onların bizlere bıraktığı yadigara gözü gibi bakan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Tekin, şehit ve gazi çocukları için özel okullarda kontenjan ayrıldığını ancak bazılarının o kontenjanla okula giren çocuklardan farklı uygulamalarla ücret talep ettiğine dikkati çekerek, yayınladıkları yeni yönetmelikle bunun önüne geçtiklerinin altını çizdi.

AK Parti iktidarı boyunca terörle mücadele kapsamında güvenlik politikalarını, terör örgütleriyle silahlı mücadeleyi ve temel insan haklarını öncelikli olarak değerlendirdiklerini aktaran Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde insanların temel hak ve hürriyetlerini dünyada örnek gösterilecek düzeyde güvence altına alan bir hukuk devleti formu inşa etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"BU COĞRAFYADA BARIŞI, TERÖRSÜZ BİR ORTAMI İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin 2 ana parametresi olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bir, uluslararası arenada demokrasinin, insan haklarının, barışın ve hukukun egemen olduğu bir ülke olduğumuzu göğsümüzü gere gere söyleyebileceğimiz bir ortam oluşturmak. İkincisi de uğruna binlerce insanımızın hayatını feda ettiği bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu anlamdaki fedakarlıklarını anlamlı hale getirip nihayete erdirmek. Mücadelemiz bu. Bunu yaparken kırmızı çizgimiz ise şehitlerimize ve gazilerimize, onların yakınlarına, onların manevi hatırasına zarar getirecek en küçük bir girişime müsaade etmemek.

Hep beraber bu süreci yürüteceğiz. Daha önce de bununla ilgili girişimlerimiz oldu ancak bu anlamda toplumun tüm kesimlerinden destek almak konusunda bu kez Sayın Cumhurbaşkanımız çok ısrarlı. Bu süreçte bize siyasi fikir ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partilerin desteği lazım ama en çok da incitmekten imtina ettiğimiz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bize desteği çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden bu yaz boyunca Anadolu'yu karış karış gezip şehit ve gazilerimize bu anlamda neyi murat ettiğimizi, neyi amaçladığımızı anlatmamızı istedi."



Tekin, şehitlere ve gazilere onların hatırasını yaşatacaklarına dair söz verdiğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanı olarak onların hatıralarını gelecek kuşakların, çocuklarımızın, torunlarımızın öğrenmesi için onların hatırasına saygı göstermesi için üstümüze her ne düşüyorsa yapmayı bir kez daha taahhüt ettiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, sohbet ettiği bir gazi yakınının çocuğuna Beşiktaş forması hediye edilmesi talimatı verdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da birer konuşma yaptığı programda şehitler için dua edildi.



Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve gaziler ile yakınları katıldı.