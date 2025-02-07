Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı"na katıldı. Bakın Tekin, yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı. Tekin, kendi öğrencilik yıllarında bilgiye erişimin zorluğuna dikkati çekerek, "Bu programları değiştirme sebebini kendi hikayem üzerinden size anlatayım. Benim anlattığım şeyler size milattan önce gibi gelecek ama öyle değil. Öğrenci olduğum 1990'lı yıllarda Türkiye ve dünya nasıl bir dünyaydı? Size bir soru sorsam ya da öğretmeniniz herhangi bir araştırma yapmanız için ödev verse siz 15 dakika içerisinde asgari bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Peki biz nasıldık? Öğretmenimiz bize bir yıllık ödev veriyordu. Bizim bu ödevi yapabilmemiz için hiçbirinizin görmediği ciltler dolusu ansiklopedi vardı. Öğretmenimizin bize verdiği ödevi yapmamız için hafta sonunu bekliyoruz. Cumartesi sabah il halk kütüphanesinin kapısına gidiyoruz. İl halk kütüphanesinin kapısında kuyruk bekliyoruz. İçeri girdiğimizde ödevi araştıracağımız ansiklopedinin başına gidip, biraz sıra bekliyoruz. Ansiklopediyi aldınız, açtınız buldunuz. Fotokopi yok. Kameraya da çekemiyorsunuz, cep telefonu da yok çünkü. Onu okuyacaksınız ve varsa defterinize yazacaksınız" dedi.

"DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ MÜFREDAT BİLGİYE ERİŞİMİMİZİN ZOR OLDUĞU BİR DÖNEME AİT"

Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin bu kadar zor olduğu bir döneme ait. Bilgiye erişmek çok zor. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz bilgileri hepsini ders kitaplarında verelim, her şeyi okulda verelim; ders kitaplarımız ile müfredatımız böyle olunca iki tane sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Bir tanesi sizin çok rahat ulaşacağınız bilgiyi biz kitaplarınıza koyarak kitaplarınızı şişirmiş oluyoruz. 'Bunları bize neden veriyorlar? Kitapta neden anlatıyorlar? Biz zaten iki dakikada Google ile öğreniyoruz' diye şaşırdığınız şeylerin orada var olma sebebi bu" diye konuştu.

"'BU BİLGİLERDEN NASIL FAYDALANACAKLAR MANTIĞINA GEÇMEMİZ LAZIM' DEDİK"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önceki müfredatın sadece bilgi vermek üzere yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Bu müfredatın hazırlandığı dönem mantık olarak 'Bu çocuklar başka yerlerden bilgi elde etmeleri zor. O yüzden vereceğimiz her şeyi burada verelim.' Böyle bir mantıkla hazırlandığı için ve içinde bulunduğumuz dönemde bilgiye erişim çok kolay olduğu için çocuklarımızın bilgiye erişmesi ile uğraşmayalım artık. Bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar. Peki ne eksik olan? Eksik olan da bu bilgiyi gündelik hayatınızda nasıl, nerede ve niçin kullanacağınız sorularının cevaplarını vermek lazım. Müfredatımız bilgi odaklı olduğu için 'Bu bilgiyi bize neden veriyorlar?' sorularını çok fazla soruyorduk. Dedik ki 'Çocuklarımıza bilgi vermek değil, bu bilgi çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçlerine nasıl katkı verecek? Gündelik hayatlarını nasıl değiştirecek? Gündelik hayatlarını kolaylaştırabilmeleri için bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar' mantığına geçmemiz lazım' dedik" ifadelerini kullandı.

"FELSEFEMİZİ DEĞİŞTİRMİŞ OLDUK"

Yeni müfredat ile beceri odaklı bir yaklaşım sergilediklerini aktaran Bakan Tekin, "Tamamen felsefemizi değiştirmiş olduk. Bunu çok önemli buluyorum. Dünya ve Türkiye değişiyor. Değişen şartlara ayak uydurabilmemiz açısından, sizin daha iyi yetişebilmeniz açısından bu değişiklikleri bizim yapmamız gerekiyordu" dedi.