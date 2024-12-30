Bakan Tekin'den İBB'ye zehirli kumanya tepkisi: Önce protokol yapın sonra gıda dağıtın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Eğitim gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çocuklarını özel okula gönderen velilerin 2025'teki zamlar konusundaki kaygılarını hatırlatılan Bakan Tekin, birkaç yıldır yemek, kıyafet, servis ve kitap ücretlerine yüzde 100'lere varan zamların yapıldığını hatırlattı. Tekin, "Bu konuda yönetmelik çalışmamız var. Yeni yılın başında yürürlüğe girmiş olur. Bedava dağıttığımız kitap seti için 50 bin ila 60 bin lira isteyen özel okullar vardı. Bu ücretleri özel okulların sisteme girmesini istiyoruz ve ödeme süreçlerini takip ediyoruz" dedi.

İBB'nin kumanyaları öğrencileri zehirledi

Öğretmen adayları için 2025 yılında KPSS sınavı olmayacağını belirten Bakan Tekin, "2025 yılında ÖSYM ile yaptığımız protokolle 'Akademi Giriş Sınavı' adıyla bir sınavı organize ettik. Bu yıl ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Bu sınav sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız" diye konuştu.

MAARİF MODELİNE REVİZYON

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili güncellemelerin devam ettiğini belirten Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımız sistemle ilgili gördükleri ufak tefek eksikleri bildiriyor, öneri sunuyor. Biz zaten dinamik bir süreç olacağını söylemiştik. Müfredat bu tür önerilerle revize edilecek süreç içerisinde" ifadesini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ ZEKA TESTİ

BİLSEM sınavında 2025'te önemli bir değişim yaşanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı, yerli ve milli zeka testi müjdesi verdi: "Daha henüz lansmanını yapmadığımız bir zeka testi uygulaması var. BİLSEM'deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız."

SINAVLAR İÇİN EBA'YA ODAKLANIN

Bakan Tekin, YKS ve LGS gibi sınavların içeriğinin müfredata uyumlu olacağını belirterek şöyle konuştu: "5 ve 9. sınıftaki öğrenci velilere tavsiyem; çocuklarının sadece ve sadece müfredat, okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. 8 ve 12. sınıfl ardaki sınavın içeriği de bu materyale ve bu programa uygun olacak. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hale gelecek"

TEKİN'DEN İBB'YE ZEHİRLİ KUMANYA TEPKİSİ

Bakan Tekin, Şile'de 56 öğrencinin zehirlenmesine neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kumanyasına da değindi. Okullarda başına buyruk gıda dağıtımı yapılamayacağını dile getiren Tekin, şöyle devam etti: "Gıda dağıtmak istiyorsa biz diyoruz ki eşitlik, adalet, hukuk devleti sınırları içerisinde ne yapmak istiyorsanız protokole yazın. Biz protokolü bu sınırlar içerisine getirelim. Ondan sonra götürün ne dağıtacaksanız. Bizim hem hijyen açısından hem gıda güvenliği açısından hem de adalet açısından ilkelerimizi koyalım, gereğini yapın. 'İstediğimi dağıtacağım' demek olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden karşıyız buna' dedi.