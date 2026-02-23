İSTANBUL 10°C / 5°C
Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde! Atamada yeni sistem netleşti

Atama bekleyen binlerce öğretmen için umut verici açıklama geldi. Akademi eğitimini tamamlayan öğretmenlerin atamalarının gecikmeden yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürecin her yıl düzenli olarak işletileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklarken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklar için de zam paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ayrıca Tekin, İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklı sorunları gidermek amacıyla kontenjan yapısında düzenleme yapılacağını da duyurdu.

"AKADEMİ EĞİTİMİ BİTER BİTMEZ ATAMALARINI YAPACAĞIZ"

Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

ZAM DA GELECEK

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz" dedi.

KONTENJAN YAPISI DÜZENLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklanan sorunları gidermek için kontenjan yapısını yeniden düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacağı; bu değişikliğin Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecine de yansıyacağı açıklandı.

