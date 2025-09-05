Bakan Tekin'den okullara ''zorunlu bağış'' uyarısı: Gereğini yaparız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

* Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz.

* (Orman yangınları) Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık.

* "Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik.

* (Okul üniformaları) Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik.

* Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık.

* Veli çocuğunu okula kaydettiğinde dört yıl boyunca kıyafet değişmesin, okulun yönetimi değişiyor, değişen okul yönetimi 'Ben bunu beğenmedim değiştiriyorum' demesin.

* Veliler ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler oldu.

Okullarda zorunlu bağış tartışması

* Kimse benden "kayıt parası istiyorlar" diyemez. Kimse veliyi ve öğrenciyi zorlayamaz. Okul kayıtları için zorunlu bağış diye bir şey yok, eğer olursa gereğini yaparız. Biz zaten kayıt yapıyoruz. Kayıt parası almaya müsaade etmeyiz.

* Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

* Servis ücret artışını biz denetleyemiyoruz o ücretler UKOME'ler tarafından belirleniyor. Servis araçlarının niteliği ile ilgili konuda ise üç bakanlık olarak bizim tanımlama, denetleme yetkimiz var

4+4+4 sistemi değişecek mi?

* 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir.

12 yıllık zorunlu eğitim tartışmalı.

* 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için kamuoyu oluştu. 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz.