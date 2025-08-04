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Eğitim

Bakan Tekin'den serbest kıyafet uygulamasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin, 'Bizim arzumuz şuydu; velilerimiz üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak' dedi.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den serbest kıyafet uygulamasına ilişkin açıklama
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Bakan Tekin, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Eğitici Eğitimi' programına katıldı. Burada konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretmenlerle beraber geliştirildiğini ifade ederek, "Bu işin sıkıntısını en ücra köşelerde çeken öğretmen arkadaşlarım var. Bu işin sıkıntısını en sıkıntılı ortamlarda çalışan öğretmen arkadaşlarıma güvenerek bu yolculuğu yürümek istiyorum" diye konuştu.

"MAARİF MODELİ BU YIL İKİ, ALTI VE ONUNCU SINIFLAR DA EKLENEREK DEVAM EDECEK"

Modelin geçtiğimiz yıl okul öncesi, bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda başladığını hatırlatan Bakan Tekin, "Bu yıl iki, altı ve onuncu sınıflar da eklenerek devam edecek. Biz bütün bu süreçleri geliştirirken şunu da ifade ettik; düzeltilmesi gereken olabilir, düzeltilmesi gereken kısımlar varsa onlarla ilgili de Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın bu anlamda öğretmenlere açtığı alan hala aktif. Görüşlerinizi ifade ederseniz ona göre de revize etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Maarif modeli çerçevesinde ilgili kurumların yıl içerisinde izleme ve değerlendirme faaliyet raporlarını hazırladıklarını bildiren Tekin, bu raporlar doğrultusunda revize gereken alanlarda düzenlemelerin yapılacağını ve yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

"EĞİTİM PROGRAMIMIZIN AĞIR OLDUĞU ELEŞTİRİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN PROGRAMLARIMIZI YÜZDE 30 HAFİFLETTİK"

Bakan Tekin, model ile çağın gereklilikleri ve öğretmenlerin ısrarla tavsiye ettiği beceri odaklı bir eğitim öğretim süreci belirlendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Birçok ortamda karşı karşıya kaldığımız eğitim öğretim programlarımızın çok ağır olduğuna dair eleştirileri ortadan kaldıracak bir adım daha attık ve programlarımızı toplamda yaklaşık yüzde 30'un üzerinde hafiflettik. Bazı kazanımları zorunlu eğitim çağrılık dışına attık. Bunun anlamı o kazanımların bilimsel olmadığını düşündüğümüzden değil. Çocuklarımızın ilerleyen öğretim süreçlerinde almasının daha doğru olacağını düşündük."

"VELİLERİMİZ ÜZERİNE EKSTRA MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİNDEN RAHATSIZIZ, BUNUN OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce alınacak yeni kararların 10 gün içerisinde yayınlanacağını dile getiren Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta il müdürleri ile bir toplantımız var, orada da değerlendirme yapacağız. Bu serbest kıyafet uygulamasıyla ilgili konu ve bunun uygulamasındaki en azından şimdilik bize gelen sorunları tekrar hatırlamış olacağız çünkü bizim arzumuz şuydu; velilerimiz üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak" ifadelerini kullandı.

Çocukların ülkesini, vatanını; bütün değerleriyle sevmesi, koruması, korumaya çalışması hususunu hatırlatan bir programın olacağını sözlerine ekleyen Bakan Tekin, bu yıl eğitim öğretim döneminin ilk haftasında Tarım ve Orman Bakanlığıyla beraber faaliyet yürüteceklerinin altını çizdi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra çok sayıda öğretmen de katıldı.

Programın sonunda ise günün anlam ve önemine dair hatıra fotoğrafı çekildi. Ayrıca Bakan Tekin, kendisiyle özçekim yapmak isteyen öğretmenleri de geri çevirmedi.

  • Yusuf Tekin
  • Serbest kıyafet
  • okul

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