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Eğitim

Bakan Tekin'den yaz okulu öğrencilerine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda faaliyet gösteren yaz okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 13:08 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den yaz okulu öğrencilerine ziyaret
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Bakan Tekin, okulu ziyareti sırasında ilköğretim öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra bisiklet tamir, müzik, masal atölyeleri ile spor ve satranç eğitimlerinin yapıldığı bölümleri ziyaret etti.

Müzik atölyesinde öğrencilerin keman, piyano ve gitar eşliğindeki dinletilerini dinleyen Bakan Tekin, masal atölyesinde ise çocuklarla masal dinledi.

Bakan Tekin, tekvando ve satranç müsabakalarını izleyip, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitimlerine ilişkin sorular soran Tekin, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, ziyaretinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç ve ilkokulun müdürü Cevat Ağırbaş eşlik etti.

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