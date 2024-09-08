Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğrencilere, okullara ve derslere yeniden heyecanla kavuşacakları bu yeni başlangıcın öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Tekin, şöyle devam etti:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılına Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım atıyoruz. Eğitim-öğretim programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde 35 oranında sadeleştirdik. Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin birçok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum. Yeni programlarımız, okul öncesi (ana sınıfı), ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacak. Eğitim ailemizin en önemli aktörü ve modelin uygulayıcısı öğretmenlerimiz, mesleki çalışma dönmelerinde gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitimlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz, uygulama aşamasında karşılaştıkları problemlerin çözümünde öğretmenlerimizin yanında olacağız."

- "MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ MİLLİ BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"



Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında öne çıkaracakları ikinci projenin, milli bir sorumluluk olarak gördükleri mesleki ve teknik eğitim olduğunu bildirdi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Tekin, belgede "herkesin bir mesleği olmalı" anlayışını esas aldıklarını belirtti.

Sektör işbirlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istediklerini kaydeden Tekin, "Mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar" başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocukların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirlediklerini anlattı.

- "OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN HASSASİYETLE ÜZERİNDE DURACAĞIZ"



Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracakları üçüncü hususun ise okul-aile işbirliği olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim-öğretim süreçlerine katkılarını artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve duayen oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan Ailem dizisi şu anda birçok mecrada yayında." bilgisini paylaştı.

- "BECERİLERİNİZİ KEŞFETTİĞİNİZ, İYİLİKTE YARIŞTIĞINIZ BİR OKUL YILI OLSUN"



Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, eğitim çalışanı ve milyonlarca veli ile çok büyük bir aile olduklarını vurguladı.

"İnanıyorum ki biz el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve 'Türkiye Yüzyılı'nın hakkını vereceğiz. Eminim ki bu birlikteliği sağlam bir zemine oturttuktan sonra hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak." değerlendirmesinde bulunan Tekin, aynı ulvi hedefe doğru beraber yürüdükleri öğretmenlere bu kutsal görevlerinde muvaffakiyetler dileyerek muhabbetlerini iletti, velileri saygıyla selamladı.

Bakan Tekin, öğrencilere ise "2024-2025 eğitim öğretim yılının kendinizi daha iyi tanıdığınız, becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir okul yılı olmasını diliyor, hepinizin gözlerinizden öpüyorum." mesajını iletti.