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Eğitim

Bakan Tekin'den zorunlu eğitim açıklaması: Talep olursa değerlendiririz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında, 'Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz' dedi.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den zorunlu eğitim açıklaması: Talep olursa değerlendiririz
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, "Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz.

Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz.

Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız" dedi.

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