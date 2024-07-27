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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 2024-YKS raporu sunuldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) yönelik değerlendirmeleri almak üzere ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 2024-YKS raporu sunuldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin'in "ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağı" açıklamaları doğrultusunda MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'de görevli olan uzmanlarla birlikte çalışma programı yapıldı ve soru yazım çalışmaları yürütüldü.

Bu kapsamda MEB ve ÖSYM arasında yapılan işbirliğinin ardından Ersoy, Bakan Tekin'e 2024-YKS'ye yönelik rapor sundu.

Raporda sınav sorularının MEB'in öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğu yer aldı.

Ayrıca soruların bakanlığın müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsadığı tespit edildi.

Öte yandan raporda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden müfredata uygun olarak hazırlanan soruların bilgi temelli olduğu ve eleştirel düşünme becerilerinin, yorumlama becerilerinin ve bütüncül yaklaşımın öne çıkarıldığına vurgu yapıldı.

Ersoy, 2024-YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin okula devamları ve derslere aktif katılımlarının, ders kitaplarının birincil kaynak olduğu bilinciyle konu içeriklerine dikkat etmelerinin, kitaplarda yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yapmalarının önemini belirtti.

Bakan Tekin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "ÖSYM soru bankasına, soru hazırlama çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de dahil ediliyor. ÖSYM'nin YKS soru havuzu, tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, öğrenciler müsterih olsun." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yusuf Tekin
  • Bayram Ali Ersoy

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