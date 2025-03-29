Bakanı Tekin: Bayram neşesini kimsesizlerin, hastaların ve yaşlıların yüreğine de taşımalıyız

Bakan Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, rahmet ve bereket ayı ramazanın ardından, gönülleri birleştiren, kardeşliği, dayanışmayı ve muhabbeti tazeleyen mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunun yaşandığını belirtti.

Bayramın tüm insanlığa sevgi, hoşgörü ve barış getirmesi temennisinde bulunan Tekin, "Bu mübarek günlerde geçmişin kırgınlıklarını bir kenara bırakmalı, sevgi ve saygıyla birbirimize daha da yakınlaşmalıyız. Kalpten kalbe kurulan köprülerin güçlendiği, iyiliğin ve vefanın hakim olduğu bir bayramı beraber karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, bu yıl ramazanın manevi iklimini eğitim ailesiyle birlikte idrak ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Okullarımızda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimiz bu şerefli ayın anlamını, kültür dünyamızdaki manevi hükmünü daha derinden hissetti. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle gönül sofralarında buluştuk. Birlikte iftarlar açtık, dualar ettik, paylaşmanın ve dayanışmanın değerini bir kez daha yaşadık. Geçmişten geleceğe köprü kuran milli ve manevi değerler, öğrencilerimize aidiyet duygusu kazandırarak toplumsal birlikteliği güçlendirir. Ahlak, vefa, sorumluluk ve yardımlaşma gibi değerler, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bireyin şahsiyet gelişiminde önemli rol oynar."

- "BAYRAM SEVİNCİYLE TAÇLANDIRMA VAKTİ"

Yusuf Tekin, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle milli değerlerin öğrencilere yaşatıldığını belirterek, paylaşmanın, iyiliğin ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bu manevi iklimin içinde yer aldığını bildirdi.

Ramazanın getirdiği güzellikleri bayram sevinciyle taçlandırma vaktinin geldiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Aile büyüklerimizle, dostlarımızla, komşularımızla bayramlaşarak gönüllerimizi birleştirmeli, küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Bayram neşesini yalnızca kendi sofralarımıza değil, yetimlerin, kimsesizlerin, hastaların ve yaşlıların yüreğine de taşımalıyız. Unutmayalım ki bayramın en büyük hediyesi, bir tebessüm, bir güzel söz ve içten gelen bir selamdır. Bu kutlu günlerin eğitim ailemizin gösterdiği şefkat, vefa ve dayanışmayı daha da büyütmesini, ülkemize, insanlığa bereket ve esenlik getirmesini diliyorum. Tüm eğitim camiamızın ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum."