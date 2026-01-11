Bakanlıktan ''Özel eğitimde 27 yaş engeli'' haberlerine yalanlama

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu iddialar yalanlanırken, bazı başvuruların sistem üzerinde geçici olarak görünmemesinin teknik problemlerden kaynaklanabileceği belirtildi.

Ayrıca, özel eğitimle ilgili bu anlamda bir düzenleme ya da uygulama değişikliği olmadığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini kaydederek, destek eğitimlerine yönelik uygulamaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı çerçevede devam edeceğini vurguladı.