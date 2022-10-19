Balkanlar ve Karadeniz Bölgesinde Diyalog ve İş Birliği Kongresi, YÖK Başkanı Özvar'ın katılımı ile başladı

Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimî Genel Sekreteri olduğu bölgenin en büyük yükseköğretim birliği Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ve yine Trakya Üniversitenin üyesi olduğu Karadeniz Üniversiteler Birliğinin (BSUN) organize ettiği "Balkanlar ve Karadeniz Bölgesinde Diyalog ve İş Birliği Kongresi" başladı. Türkiye'nin; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile beraberindeki geniş heyet, birlik üye üniversitelerinin rektör ve temsilcilerinden oluşan güçlü bir grupla temsil edildiği; Balkanlardan ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden önemli isimleri ağırlayan toplantıda kalıcı barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın akademideki iş birliği ile mümkün olacağı vurgulandı.

Düzenleme Kurulunda; BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA Dönem Başkanı Prof. Dr. Mircea Dimitru, Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sorin Costreie, BSUN Dönem Başkanı Prof. Dr. Karin Markides, BSUN Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut'un yer aldığı ve Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihî toplantı; bölgenin siyaset, diplomasi, bürokrasi ve akademisinin önemli isimlerinin yer aldığı büyük bir açılış töreni ile başladı.

Türkiye'nin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında birlik üyesi üniversite rektörlerinin ve temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle temsil edildiği toplantıda ev sahibi Romanya başbakan ve bakanlar düzeyinde katılım gösterdi. NATO, AB ve bölge ülkelerinin üst düzey isimlerinin yer aldığı toplantıda akademideki iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle dünyanın içinden geçmiş olduğu kriz ortamından çıkabileceği, sürdürülebilir barışın ve kalkınmanın bu yolla tesis edilebileceği vurgusu yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: "Uluslararası Birlikler ve Kurumlarla İş Birliği Yapmak için Türkiye Üniversitelerini Aktif Olarak Desteklemeyi Taahhüt Ediyoruz."

Açılışta yaptığı konuşmasında dünyanın zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Hepimizin karşılaştığı zorluklara karşı diyalog ve iş birliği için bir araya gelmek yerine toplumlar kendi aralarında yüksek duvarlar örmeye başladı. Görevimiz, bir arada yaşamanın nasıl mümkün olduğunu gösteren yollar oluşturmak. Bu açıdan üniversitelerimiz arasında geliştirilecek bilimsel ve kültürel iş birlikleri, bu yolların en umut verici olanlarından biridir. YÖK olarak uluslararası birlikler ve kurumlarla iş birliği yapmak için Türkiye üniversitelerini aktif olarak desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Uluslararası etkileşimler yayıldıkça tüm dünyada yükseköğretim ve araştırma kalitesi yükselecektir. Tüm öğrencilerimizi uluslararasılaşma yolunda küreselleşmiş bir zihniyetle yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

208 üniversite ve 7 milyondan fazla öğrencisi ile Türk yükseköğretiminin her geçen gün büyüdüğünü belirten Özvar "Avrupa yükseköğretiminde öğrenci sayısı bakımından en büyük ülke olan ve kaliteli yükseköğretim sunan Türkiye, Balkanların ve Karadeniz'in sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir." diyerek Türkiye'nin bölge yükseköğretimine sağlayacağı katkıları belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının gerçekleşmesine vermiş oldukları katkılardan ötürü, ülkemizde bölgeyle yoğun irtibat ve temasları bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere BUA Dönem Başkanı Prof. Dr. Mircea Dimitru, Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sorin Costreie ile BSUN Dönem Başkanı Prof. Dr. Karin Markides ile Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut ve birlik üye üniversitelerine teşekkür ederek "Bu toplantının, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak için önemli bir platform oluşturacağına ve ayrıca Karadeniz ve Balkanlardaki üniversiteler arasındaki bağları güçlendireceğine inanıyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Kongre, Balkanlar ve Karadeniz coğrafyası başta olmak üzere tüm Avrupa ve dünyada yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır'

Büyük bir titizlikle hazırlıklarını yürüttükleri, BUA ve BSUN iş birliğinde gerçekleştirilen "Balkanlar ve Karadeniz Bölgesinde Diyalog ve İş Birliği Kongresi"ne 20 ülkeden 200 üniversitenin katıldığını söyleyen BUA Genel Sekreteri ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin YÖK Başkanlığı düzeyinde temsil edildiği toplantıda ev sahibi Romanya ve bölge ülkelerinden de üst düzeyde katılım olduğunu belirtti.

Savaşın tüm şiddeti ile devam ettiği günlerde Ukrayna'nın sınır komşusu Romanya'da böyle bir toplantı yapmalarının bölgenin gelecek vizyonu açısından tarihî bir anlam taşıdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Bölgede stresin arttığı bugünlerde bir araya gelerek diyalog ve iş birliği çağrısı yapıyoruz. İnanıyorum ki bu toplantı, Balkanlar ve Karadeniz coğrafyası başta olmak üzere tüm Avrupa ve dünyada yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır." dedi.

Rektör Tabakoğlu, uzun zamandır hazırlıklarını yürüttükleri toplantıya vermiş oldukları destekten ötürü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ile BUA Dönem Başkanı Prof. Dr. Mircea Dimitru, Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sorin Costreie başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kongre'de, Bölgenin Nabzını Tutan Konuşmalar Yapıldı ...

Kongre'nin açılışında bir konuşma yapan BUA Dönem Başkanı Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda; sorunlara çözüm üretilmesi için iş birliği geliştirilerek gelecek vizyonu çizilmesi açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Toplantının açılışına video mesajla katılan Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, bölgede yaşanılan sorunların sadece diyalog yoluyla çözülebileceğini ve bunun da akademide yapılacak iş birliği ile mümkün olabileceğini ifade ederek bu noktada üniversitelere büyük bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel, Erasmus Öğrenci ve Akademisyen Değişim Hareketliliği Programı'nın önemine dikkat çekerek bu programın Avrupa toplumlarının birbirini yakından tanımasına ve iş birliği kanalları açmasına öncülük ettiğini belirtti.

Brüksel'den video mesajla açılışa katılan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Avrupa'nın artık eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak Karadeniz ve Balkan bölgelerinin bu noktada stratejik bir önem kazandığını ifade etti.

BUA ve BSUN'un ortak düzenledikleri toplantının yükseköğretim alanında diyalog ve iş birliği ortamı oluşturduğunun ve ortamın da bölgede olumlu sonuçlar doğuracağının altını çizen Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca, barış için üniversitelere büyük görevler düştüğünü söyleyerek bölgenin eğitimdeki ortak geleceğinde bu toplantının bir milat olduğunu belirtti.

Güvenlik ve yeni teknolojiler alanında üniversitelerin iş birliğinin bölgesel refahı artıracağını söyleyen Romanya Araştırma, İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanı Sebastian Burduja, pandeminin ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgeyi derinden etkilediğini, diyalog ve iş birliği ile sağlanacak kalıcı barış ortamı ile bu etkinin minimize edilebileceğini vurguladı.

Balkanlar ve Karadeniz'in önemli üniversitelerinin bir araya geldiği toplantının bu zor günlerde gerçekleşmesinin insanlığın ve dünyanın geleceği için bir umut olduğunu ifade eden Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, barışın bugün sağlanamazsa dünya için yarınların daha karanlık olacağı düşüncesini dile getirdi.

Açılışa video mesaj ile katılan Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın stratejik etkilerine dikkat çekerek bu etkilerin ülkeler ve üniversiteler arasındaki iş birliği ile aşılabileceğini söyledi.

BUA ve BSUN'un bölgede önemli roller üstlendiğini vurgulayan Yunanistan Yükseköğrenim Kurumu Başkanı Prof. Pericles Mitkas, birliklerin sürdürülebilir kalkınma ve özgür bir dünya için çalışmalara imza atmaya devam edeceğini belirtti. Prof. Mitkas, geçmişte dönem başkanlığını üstlendiği iki birliğin bir araya gelmesine öncülük ettiği için Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Böyle zor zamanlarda bu tür toplantıların oldukça önemli olduğunu söyleyen Romanya Başbakan Danışmanı Iulian Chifu, toplantının ana gündem maddelerinden çevre konusunda üniversitelerin önemli görevler üstenmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın teknoloji ve robotik alanda büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu, çocukları nasıl bir dünyanın beklediğine dair kimsenin bilgisi olmadığını söyleyen Romanya Temsilciler Meclisi Üyesi George Tuta, tüm dünyanın buna odaklanması gerekliliğine dikkat çekerek tüm ülkelere iş birliği çağrısında bulundu.

Bundan 30 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde Avrupa ve Balkan üniversitelerinin bir araya geldiği büyük bir toplantıya katıldığını söyleyen Romanya Eski Devlet Başkanı Emil Constantinusce, Balkanlar ve Karadeniz'in önemli üniversitelerinin bir araya gelmesinin 30 yıl önceki toplantıdan çok daha değerli olduğunu belirtti. Bugün gerçekleşen toplantının diyalog ve iş birliği temeli ile çatışmaları sonlandırma yoluna ışık tutacağını söyleyen Constantinusce, yakın gelecekte önemli iş birliklerinin ve projelerin hayata geçirileceğine olan inancını dile getirdi.

Üniversitelerin karakterinde demokrasi ve özgürlük olduğunu söyleyen BSUN Dönem Başkanı Prof. Karin Markides, iki birlik olarak sürdürülebilir kalkınmanın ve kalıcı barışın öncüsü olarak bu kavramları her zamankinden daha yüksek sesle dile getirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Pandemi nedeniyle iki yıl ertelemeli de olsa büyük bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten BUA Dönem Başkanı Prof. Dr. Mircea Dumitru, toplantının organizasyonunda büyük emek harcayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda ile üniversite yetkililerine teşekkür ederek tüm katılımcılara "hoş geldiniz." dedi.

BUA'nın kuruluşu ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi İbar "BUA'nın üye sayısı tıpkı Avrupa Üniversiteler Birliği gibi çok daha fazla olmalı. Bu noktada iki üniversite birliğinin ortak çalışmaları yeni imkânlar ve fırsatlar doğuracak. Bu bölgenin gençleri neden Batı Avrupa'da eğitim görsünler ki? Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz." dedi.

Kongre, açılış konuşmalarının ardından bölge ülkelerinin Bükreş büyükelçilerin mesajları, dünyaca ünlü ekonomist ve bilim insanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın konuşmacı olduğu "Balkanlar ve Karadeniz Bölgesinde Diyalog ve Ekonomik İş Birliği Konferansı" ve "Yeni Bölgesel ve Küresel Bağlamda Üniversitelerin Rolü Paneli" ile devam etti.