Bartın Üniversitesi'nde ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı

IHA 04.02.2020 17:22 - Güncelleme: 04.02.2020 17:22

Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde uygulanmaya devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ başarıyla sürdürülüyor. Kaynağından ayrıştırılarak yerleşkelere kurulan atık toplama merkezlerinde toplanan kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda 2019 yılı boyunca 23 ton 518 kilogram kâğıt, 17 ton 182 kilogram plastik, 5 bin 962 kilogram cam ve 464 kilogram metal olmak üzere toplamda 47 ton 126 kilogram atık geri dönüşüme gönderildi. Böylece ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5 bin 90 kilogram sera gazı salınımının önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 196 bin 180 kilowatt enerji, 280 varil petrol, 7 kilogram hammadde tasarrufu sağlanırken, 108 metreküp ise depolama alanı kazandırıldı.

PROJENİN KAPSAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE GENİŞLETİLİYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’nin daha etkili uygulanabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan başkanlığında periyotlar halinde toplantılar gerçekleştiriliyor. Toplantılarda, ‘Sıfır Atık Projesi’ ile planlanan uygulamalar gözden geçirilip, sonuçları ortaya konularak daha etkili hale getirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuluyor. Ayrıca, üniversitenin su, doğalgaz ve elektrik giderleriyle ilgili veriler ortaya konularak, bu doğrultuda yapılabilecek tasarrufun önemine vurgu yapılıyor.

“SIFIR ATIK PROJESİYLE DAHA YEŞİL VE TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN GAYRET EDİYORUZ”



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kısa zaman çevreyi koruma anlamında önemli bir geri kazanım ve tasarruf elde ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Uzun, “Sıfır Atık Projesi kapsamlı bir çevre hareketi olarak, kısa zamanda tüm Türkiye’yi saran bir hareket olmuştur. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan harekete katılarak, kısa zamanda tüm birimlerimizde ciddi bir başarıya ulaştık. Gelecek nesillerin bir emaneti olan çevremizi yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için önemli geri kazanımlar elde ederek, ülkemizin gelişimine değer kattığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle projeye kapsamında büyük hassasiyet gösteren Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesinin yeşil kampüs anlayışıyla öğrencilerine doğa ile iç içe bir ortam sunulduğuna da değinen Rektör Uzun, ekolojik dengeyi ön plana alarak önemli bir tasarruf sağladıklarını da sözlerine ekledi.