''Başarı yolunda aynı gemideyiz''

Başakşehir Kampüsü’nde düzenlenen ‘İbn Haldun Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, mütevelli heyeti olarak öğretmenlerden beklentilerinin, üniversitenin ekolünün yerleşmesine hizmet etmeleri ve üniversite öğrencilerini de bu vizyonla yetiştirmeleri olduğunu söyledi. Öğrencilerden beklentilerinin ise kendilerine yüksek ve ciddi hedefler seçmeleri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu üniversiteye gelmeniz, zaten idealleri yüksek insanlar olduğunuzun göstergesi. İbn Haldun 3. yılında Türkiye’de kendi alanında ilk 5’te, ilk 10’da olmayı başarmış bir üniversite. Bu üniversitenin hedefleriyle kendi hedeflerinize ulaşmak için çalışacaksınız. Biliniz ki aynı gemideyiz. Sizin başarınız bu üniversitenin başarısı olacaktır” dedi.

SADECE İSİMLERİ VAKIF

Mütevelli heyeti olarak, aynı zamanda üniversitenin sürdürülebilir temeller üzerinde devam edebilmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı; “Öğrencilerden alacağı parayla değil, sadece bağışçıların vereceği burslarla değil aynı zamanda kendi vakfiye gelirleriyle ayakta duran bir kurum olmasının mücadelesini veriyoruz. Türkiye’de bildiğim kadarıyla 80’in üzerinde vakıf üniversitesi var. Bu üniversitelerin sadece isimleri vakıftır. Hiçbirisinin ciddi vakıf mülkü üzerinde ve vakıf gelirleriyle yönetildiğini göremezsiniz. Türkiye’de sadece İbn Haldun üniversitesi gerçekten vakıf üniversitesi olma yolunda ilk 2 senesinde ciddi adımlar atmayı başarmıştır. Bu vizyonla her geçen yıl ilerleyecektir.”