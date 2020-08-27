Başarmayı gelenek haline getiren okul, Kartal AİHL

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:11

Sümeyra Karacan, Galatasaray Hukuk'u Tercih Etti

ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Üniversite giriş imtihanlarında tarihi boyunca büyük başarılar sağlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu sene de yeni bir başarı sayfası açtı. 2020 YKS'de Türkiye 2.si çıkararak eski günlerine döndüğünü gösteren okul, kitlesel başarıda da adından sıkça söz ettiriyor. İlk 1.000'de 42, ilk 5.000'de ise 98 öğrencisi yer aldı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yine başarılı bir tabloya imza attı. Sonuçlara göre, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 26'sı Boğaziçi Üniversitesi, 19'u İstanbul Üniversitesi, 15'i İstanbul Teknik Üniversitesinde yerlerini alırken 8 öğrenci de Galatasaray Üniversitesine yerleşti. YKS 2020 EA Türkiye 4.sü Sümeyra KARACAN, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ettiler. Kartal AİHL 2018'de 24 öğrencisini, 2019'da ise 27 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine yerleştirmişti. Bu sene ise Boğaziçi Üniversitesi 26 Kartallıya kapılarını açacak. İstanbul Medipol Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitelerine ise 6'şar öğrenci yerleşti.

Öğrencilerin başarılarında önemli katkıları olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, "Din eğitimi, dil eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif olarak iyi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin akademik alanda da kazanımlarının farkındayız. Öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversitelere ve bölümlere yerleştiklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim yollarını açık eylesin. Vatanımıza ve milletimize güzel hizmetler yaparak ülkemize değer katmalarını nasip eylesin" dedi.

En Fazla Tıp, Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri İlgi Gördü

Kartal AİHL öğrencileri en fazla Tıp Fakültelerini tercih ettiler (39). Dikkat çekici bu tercihin ardından 32 Kartal AİHL mezunu Mühendislik Fakültesi öğrencisi oldu. Hukuk Fakültesine 16, Siyaset bilimi ve İktisadi Bilimlere 16, PDR ve Psikoloji bölümlerine 11, Sosyal Bilimlere 10, Diş Hekimliği Fakültesine ise 9 öğrenci yerleşti. 8'er öğrenci Dil bölümlerinde yer alırken Eczacılık Fakültesini 6, Mimarlık Fakültesini 5, Fen Bilimlerini 5, İlahiyat Fakültesini 2, İletişim Fakültesini ise 2 öğrenci tercihte bulundu. Bu sene pilotaj bölümünde ise 1 öğrenci eğitime başlayacak.