Başkan Erdoğan açıklamıştı, ayrıntılar ortaya çıktı! Okullarla ilgili kritik tarih belli oldu

18 Kasım 2020 Çarşamba 08:29 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan korona virüs tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitimin online üzerinden yapılacağını açıkladı. Bilim Kurulu'nun koronavirüsteki önlenemeyen ve korkutan boyutlara gelen artışın ardından aldığı somut tedbir tavsiye kararları dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıda ete kemiğe büründü. Buna göre son dakika kararları kapsamında okullar da yeni koronavirüs tedbirlerinden nasibini aldı.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Şu anda ara tatilde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek. Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.

ÖNCE BİLİM KURULU TAVSİYE KARARI ALDI

Yurt genelindeki milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların durumu dün açıklanan son dakika kararıyla resmi olarak belli oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs kararları açıklandı. Kademeli olarak eğitim hayatına başlayan okullarda, geçtiğimiz hafta ara tatil başlamıştı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ise ara tatilin uzayabileceği iddiası gündeme geldi. Peki Ara tatil uzadı mı, okullar kapandı mı?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDEN FLAŞ KARAR

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını alan Cumhurbaşkanlığı kabinesi konuyu değerlendirerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da fikrini alarak okullardaki riskin büyümeden yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimdeki ikinci uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada okulların tamamen açılmasına dair "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" dedi.

ÇOK ÜZÜLDÜM, SALGIN EĞİTİMİ ZORA SOKUYOR

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."

ÖĞRETMENLER TATİL DENMESİNE KARŞI

Öte yandan öğretmenler sosyal medyada yeni alınan karar kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine tatil denmesine karşı olduklarını bunun çocukların bilinçaltına olumsuz sinyaller gönderdiğini ve onları uzaktan eğitime konstantre etmekte zorlandıklarını belirttiler.

OKULLAR 2021'DE KESİN OLARAK AÇILACAK MI?

Uzaktan eğitim sürecinin yıl sonuna kadar uzatılmasının ardından öğrenciler ve velilerin merak ettiği bir konu da okul açılışı için yılbaşının bir tarih olarak belirlenip belirlenmediği oldu.

Bugün itibarıyla ikinci bir karara kadar okulda yüz yüze eğitim olmayacak. Yine yılbaşından önce okullarda eğitimle ilgili bir toplantı ya da karar da alınmayacak

Bu kapsamda bakan Selçuk'tan gelen son dakika açıklamalar ışığında edinilen bilgiye göre Yeni yılda salgının seyrine, aşı çalışmalarına ve öğrencilerin sağlığının ne kadar güvence altına alınabilecek durumda olduğuna bakılarak yeni kararlar alınacak.

TEDBİRLER GENİŞLETİLEBİLECEK

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler de yer aldı; "Ayrıca İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlanrla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşalah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız."