Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! DDK devreye girecek

İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Başkan Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur.
İşte Başkan Erdoğan'ın o tweeti;
Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 2, 2022
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