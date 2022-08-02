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  • Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! DDK devreye girecek
Eğitim

Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! DDK devreye girecek

Başkan Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.' ifadelerini kullandı.

2 Ağustos 2022 Salı 20:37 - Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Başkan Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur.

İşte Başkan Erdoğan'ın o tweeti;

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