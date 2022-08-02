Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! DDK devreye girecek

Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.



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