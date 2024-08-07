İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5461
  • EURO
    36,6543
  • ALTIN
    2583.25
  • BIST100
    10045.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Başvurular başladı! Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor
Eğitim

Başvurular başladı! Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci başvuru dönemi başladı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Başvurular başladı! Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor
ABONE OL


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor. Yoğun ilgi gören ve 300'ün üzerinde adayın başvuru yaptığı programa 1-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında ikinci dönem başvuruları yapılabilecek.

Küresel iş yaşamında etkin, akademide ve projelerde çalışacak geleceğin insan kaynakları yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan program, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm ülkelerden başvurulara açık olacak.

Geleceğin insan kaynakları yöneticileri disiplinler arası bir yaklaşımla yetiştiriliyor

İlk başvuru döneminde 12 farklı bölümden adayın kabul edildiği program, disiplinler arası yapısıyla farklı eğitim geçmişlerine ve uzmanlık alanlarına sahip kişileri buluşturuyor. Bu sayede mühendislik, sosyal ve fen bilimleri gibi çeşitli alanlarda eğitim görmüş adaylar, aynı öğrenme ortamında bir araya gelerek daha geniş bir bakış açısı kazanma fırsatı yakalıyor.

ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM İMKÂNI

Program hem tezli hem de tezsiz seçeneğiyle farklı kariyer hedeflerine sahip kişilere hitap ediyor. Özellikle tezsiz program, çevrim içi eğitim ve ikinci öğretim imkânlarıyla kamu ve özel sektörde çalışan profesyonellere büyük kolaylık sağlıyor.

ULUSLARARASI BİR AĞ OLUŞTURMA FIRSATI

İlk başvuru döneminde İngiltere, Fransa, Katar, Japonya, Küba, Azerbaycan, Tayland gibi ülkelerden adayların yoğun ilgi gösterdiği program, uluslararası bir öğrenim perspektifi sunmasıyla öne çıkıyor. Farklı ülkelerden öğrencilerle birlikte eğitim almak, adaylara uluslararası bir profesyonel ağ kurma fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası adaylar için tezli yüksek lisans programı kapsamında burs imkânı da sağlıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru için ALES ya da GRE Belgesi, Türkçe Yeterlilik Belgesi (uluslararası adaylar için), Referans Mektubu, Niyet Mektubu ve Öz Geçmiş yüklenmesi gereken Program'ın başvuruları 1-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında İTÜ lisansüstü başvuru sayfasından alınıyor. Adaylar süreci İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi sosyal medya hesapları (@itu1773 - @tccbiko) ve resmi web siteleri (itu.edu.tr - cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.