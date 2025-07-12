Baykar Fen Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci alımına başladı

"Özel Program Uygulayan Fen Liseleri" arasında yer alan Baykar Fen Lisesi, yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda teknolojik üretimi, proje geliştirmeyi ve bilimsel düşünceyi merkeze alan yenilikçi bir eğitim anlayışını temsil ediyor.

SINIFIN ÖTESİNDE BİR EĞİTİM: UYGULAMALI PROGRAMLAR VE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

Baykar Fen Lisesi, klasik fen lisesi müfredatının ötesine geçerek öğrencilerini Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi iki stratejik alanda derinleştiriyor. Öğrenciler, eğitimlerini sadece sınıf ortamında değil; modern laboratuvarlar, üretim atölyeleri ve Baykar mühendislerinin rehberliğinde yürütülen uygulamalı programlar eşliğinde sürdürüyor. Toplam 5 yıllık eğitim süresinin ilk yılı İngilizce hazırlık programı olarak planlanırken, yabancı dil eğitimi, proje geliştirme yetkinlikleri ve disiplinler arası yaklaşım okulun temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Öğrencilerine yalnızca akademik değil, sosyal ve profesyonel gelişim açısından da güçlü bir ortam sunan Baykar Fen Lisesi'nde; yurt hizmeti, burs imkanı, sektör deneyimine sahip mühendislerle eğitim, kariyer planlaması ve yarışmalar için mentörlük desteği, deneyim programlarına katılım fırsatı ve yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel ve teknolojik etkinliklere katılım imkanı sağlanıyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK ADIMLAR İÇİN BAŞVURU ZAMANI!

Baykar Fen Lisesi'ne başvurmak isteyen adayların LGS'de Türkiye genelinde %1'lik başarı dilimine girmesi gerekiyor. Bu aşamayı geçen öğrenciler ise, okul tarafından düzenlenecek Merkezi Yetenek Sınavına katılmaya hak kazanacak. Merkezi Yetenek Sınavı, toplam 30 sorudan oluşacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 75 dakika süre tanınacak. Sınav başvuruları, 11-15 Temmuz tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Aday öğrencilerin katılım sağlayacağı sınav, 20 Temmuz'da, Türkiye genelinde 24 ilde belirlenen 25 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav merkezlerinin yer aldığı iller ise şu şekilde:

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere iki ayrı merkez), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini sürdürebilmesi için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen Baykar Fen Lisesi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin eğitimdeki güçlü temsilcisi olarak yeni öğrencilerini bekliyor.