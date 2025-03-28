''Bayram Neşesi'' ve ''Arada 1'' dergileri erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı'na özel olarak, okul öncesi çocuklar için "Bayram Neşesi", ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de "Arada 1" adlı dergiler hazırlandı.

Bakanlık, "Bayram Neşesi" dergisiyle, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli zaman geçirmesini, öğrenme sürekliliğinin korunmasını ve bilgi, beceri ile tutumların kalıcılığını sağlamayı hedefliyor.

Milli, manevi ve kültürel değerlere uygun hazırlanan dergide okul öncesi dönemdeki çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de yer alıyor.

E-Kitap formatında sunulan dergi, EBA'da bulunan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve eğitsel içeriklere yönlendirmeler içeriyor.

- İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN "ARADA 1" DERGİSİ ERİŞİME AÇILDI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Arada 1" dergisi, çocukların ara tatil döneminde aileleriyle kaliteli vakit geçirebilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.

Dergide milli ve kültürel değerler ile Ramazan Bayramı'nın neşesini yansıtan içeriklerin yanı sıra oyunlarla öğrencilerin konsantrasyon, strateji geliştirme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini destekleyen etkinlikler yer alıyor.

Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik içeriklerin de bulunduğu dergide farkındalık oluşturmak amacıyla Türkçe ve İngilizce şarkılar da bestelendi.

Dergilere MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.