İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0138
  • EURO
    40,9598
  • ALTIN
    3751.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ''Bayram Neşesi'' ve ''Arada 1'' dergileri erişime açıldı
Eğitim

''Bayram Neşesi'' ve ''Arada 1'' dergileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ara tatil ve Ramazan Bayramı süresince öğrencilerin aileleriyle nitelikli zaman geçirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan 'Bayram Neşesi' ve 'Arada 1' dergileri erişime açıldı.

AA28 Mart 2025 Cuma 12:40 - Güncelleme:
''Bayram Neşesi'' ve ''Arada 1'' dergileri erişime açıldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı'na özel olarak, okul öncesi çocuklar için "Bayram Neşesi", ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de "Arada 1" adlı dergiler hazırlandı.

Bakanlık, "Bayram Neşesi" dergisiyle, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli zaman geçirmesini, öğrenme sürekliliğinin korunmasını ve bilgi, beceri ile tutumların kalıcılığını sağlamayı hedefliyor.

Milli, manevi ve kültürel değerlere uygun hazırlanan dergide okul öncesi dönemdeki çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de yer alıyor.

E-Kitap formatında sunulan dergi, EBA'da bulunan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve eğitsel içeriklere yönlendirmeler içeriyor.

- İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN "ARADA 1" DERGİSİ ERİŞİME AÇILDI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Arada 1" dergisi, çocukların ara tatil döneminde aileleriyle kaliteli vakit geçirebilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.

Dergide milli ve kültürel değerler ile Ramazan Bayramı'nın neşesini yansıtan içeriklerin yanı sıra oyunlarla öğrencilerin konsantrasyon, strateji geliştirme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini destekleyen etkinlikler yer alıyor.

Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik içeriklerin de bulunduğu dergide farkındalık oluşturmak amacıyla Türkçe ve İngilizce şarkılar da bestelendi.

Dergilere MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.