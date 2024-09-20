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Eğitim

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 06:32 - Güncelleme:
Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu
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Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

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