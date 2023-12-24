Eğitime kar engeli: Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Ardahan'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.ERZURUM
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm kademelerde eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi.KASTAMONU
Kastamonu'da ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.