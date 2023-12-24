Eğitime kar engeli: Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Ardahan'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm kademelerde eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi.

Kastamonu'da ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.