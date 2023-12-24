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Eğitim

Eğitime kar engeli: Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

24 Aralık 2023 Pazar 20:54 - Güncelleme:
Eğitime kar engeli: Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
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Ardahan'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

ERZURUM

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm kademelerde eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

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