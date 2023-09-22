Bekçilik sınav yerleri açıklandı. Eylül'ün 30'unda gerçekleştirilecek olan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saat 14.00'te başlayacak. Adayların oturum saatinden önce bekçilik sınav giriş belgesi ile birlikte sınav yerlerinde bulunmaları gerekiyor. Peki Bekçilik sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte 2023 Bekçilik sınavı giriş belgesi alma ekranı

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Bekçilik sınav yerleri, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar bekçilik sınav giriş belgelerini, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI



2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar bekçilik sınav yerlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlikbelgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.