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Eğitim

Belgeleri karıştırınca bir yılından oldu

Sivas'ta YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı gerçekleştirildi. Sınavın yapılacağı salona yanlış belgeyle giden bir kişi, sınava giremeyerek 1 yılından oldu.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2025 Pazar 12:16 - Güncelleme:
Belgeleri karıştırınca bir yılından oldu
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Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek isteyenler, sınav saati öncesinde yerlerini aldı.

AYT sınavına önceki gün yapılan TYT giriş belgesi ile giden bir kişi, belgesinin yanlış olduğunu öğrenince koşturmaya başladı. Sınava yetişemeyeceğini anlayan vatandaş, alandan ayrıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİ YKS'YE AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar'da solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği sınav yerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulansla götürüldü.

SINAV ALANINA ERKEN GELMESİNE RAĞMEN SINAVA GİREMEDİ

Adana'da bir kadın YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için erkenden salonun olduğu yere gelse de saat 10.00'da kapıya gelmediği için sınava giremedi.

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