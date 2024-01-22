''Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi''nin ilk kitapları yayımlandı

MEB'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Genel Müdürlüğümüzce tarihimize damga vuran şahsiyetlerin hayatını; bilim, kültür ve sanat dünyamıza katkılarını öğrencilere görsel bir zenginlikle sunmak amacıyla "Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi" çalışması başlatılmıştır.



Çalışma kapsamında serinin ilk kitapları olan Evliya Çelebi, Harizmi ve Cezeri çizgi romanları yayımlanmıştır. Her yaştan okurun ilgiyle okuyabileceği çizgi romanlarla, öncelikle ortaokul öğrencilerimizin söz konusu dönemlerin özelliklerini, siyasi, sosyal ve kültürel yaşantısını kavramalarını sağlayacak zengin bir öğrenme deneyimi sunmak hedeflenmektedir.

Çizgi romanlar, öğrencilerimizin yabancı dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkçenin yanı sıra İngilizce uyarlamaları ile birlikte hazırlanmıştır.

Çizgi romanlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.

Evliya Çelebi Çizgi Roman Türkçe

Evliya Çelebi Çizgi Roman İngilizce

Hârizmi Çizgi Roman Türkçe

Hârizmi Çizgi Roman İngilizce

Cezeri Çizgi Roman Türkçe

Cezeri Çizgi Roman İngilizce"