İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2403
  • EURO
    32,9782
  • ALTIN
    1966.24
  • BIST100
    8023.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ''Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi''nin ilk kitapları yayımlandı
Eğitim

''Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi''nin ilk kitapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından(MEB) yapılan açıklamada, 'Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi'nin ilk romanlarının yayımlandığı bildirildi.

22 Ocak 2024 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
''Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi''nin ilk kitapları yayımlandı
ABONE OL
MEB'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Genel Müdürlüğümüzce tarihimize damga vuran şahsiyetlerin hayatını; bilim, kültür ve sanat dünyamıza katkılarını öğrencilere görsel bir zenginlikle sunmak amacıyla "Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi" çalışması başlatılmıştır.

Çalışma kapsamında serinin ilk kitapları olan Evliya Çelebi, Harizmi ve Cezeri çizgi romanları yayımlanmıştır. Her yaştan okurun ilgiyle okuyabileceği çizgi romanlarla, öncelikle ortaokul öğrencilerimizin söz konusu dönemlerin özelliklerini, siyasi, sosyal ve kültürel yaşantısını kavramalarını sağlayacak zengin bir öğrenme deneyimi sunmak hedeflenmektedir.

Çizgi romanlar, öğrencilerimizin yabancı dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkçenin yanı sıra İngilizce uyarlamaları ile birlikte hazırlanmıştır.

Çizgi romanlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.

Evliya Çelebi Çizgi Roman Türkçe

Evliya Çelebi Çizgi Roman İngilizce

Hârizmi Çizgi Roman Türkçe

Hârizmi Çizgi Roman İngilizce

Cezeri Çizgi Roman Türkçe

Cezeri Çizgi Roman İngilizce"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.