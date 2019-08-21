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BİLSEM 2019 sonuçları açıklandı mı? ORGM BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı..

BİLSEM 2019 sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda sınava girenler tarafından araştırılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2019 BİLSEM mülakat sınav sonuçları MEB üzerinden MEBBİS sisteminde, http://meb.gov.tr adresinden TC numarası ve kullanıcı şifresi ile sorgulanacak. Kazanan öğrenciler 26 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracak. BİLSEM 2019 sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için ORGM BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı haberimizde..

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BİLSEM 2019 sonuçları açıklandı mı? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor.  BİLSEM sayesinde özel yetenekli öğrenciler tespit edilerek ülkemize bilimde ve sanatta katkı sunacak gençler yetiştiriliyor. Bireysel değerlendirme sınav sonuçlarına göre BİLSEM'de eğitim görecek öğrenciler belirlenecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının ardından  başlayacak.BİLSEM 2019 sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için ORGM BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı haberimizde..
 

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 
BİLSEM 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
 
BİLSEM 2019 mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.  BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir. 
 
BİLSEM KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
 
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 26 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
 
 

BİLSEM NEDİR?
 
Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
 
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.
 
BİLSEM'DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır:
 
a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması
 
b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması
 
 
Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
 
1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.
 
2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.
 
3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.
 
Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.
 
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

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