BİLSEM aday isimleri yerleştirme sonuçları MEB BİLSEM 2019 sınavı tarihi ne zaman

BİLSEM nedir sınav takvimi ve hazırlık süreci nasıl? Bilsem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2019 sınavı ne zaman yapılacak? 2019 BİLSEM sınavı başvuru sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav soruları ve cevapları nedir? sorusu, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. Sınıflarında bulunan yetenekli öğrencileri E-Okul sistemi üzerinden belirten öğretmenler aracılığıyla işleyen BİLSEM süreci, bu yıl 12 Kasım tarihinde başladı. BİLSEM sınavının 2019 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulacak sınıflarda çocuklarının eğitim görmesini isteyen velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı, 2018 – 2019 sınav tarihleri, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt aşaması ve diğer tüm detaylarıyla takip etmeniz gereken süreci aşağıda paylaştık. Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi için 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki başvuru sonuçları ve yerleştirme işlemleri ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

BİLSEM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacak.



BİLSEM öğrenci seçim sürecinde belirlenen sınıf düzeyinde derse giren sınıf öğretmenlerine 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ile bu merkezlere öğrenci seçim sürecine yönelik bilgilendirme toplantılarını planlanacak.



Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.



Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.





Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacak.



SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?



Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak.



Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.



Grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.



Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.



Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak



Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.



Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak



Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.



Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak



Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri”modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.



Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

BİLSEM SINAVI NEDİR?



Sınıf öğretmenleri tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavlardır.



BİLSEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Öncelikle, Bilsem sınavlarına bireysel başvuru yapılamadığını belirtmeliyiz. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir.



“Bilsem başvurusu nasıl yapılır, sınava hangi öğrenciler girebilir” diyen aileler için yazının devamında bu soruları yanıtladık. Sınıf öğretmenlerinin hangi öğrencileri ve ne şekilde aday gösterdiğini aşağıda inceleyebilirsiniz.



2018 – 2019 Eğitim döneminde Bilim ve Sanat Merkezleri’ne 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri kabul edilmektedir.

2018 2019 Yılı Bilsem hakkında bilinmesi gerekenler...



Bu uygulamada genel zihinsel yetenek alanında bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar, Türkiye ortalaması üzerinden belirlenmiştir.



Her soru 10 puan olmak üzere, uygulama 450 puan üzerinden değerlendirilmiştir.



1. Sınıflarda genel zihinsel yetenek alanı için 330 taban puan,



2. Sınıflar için genel zihinsel yetenek alanı için 380 taban puan olarak belirlenmiştir.



Resim ve müzik yetenek alanında bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler; Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleştirilecek öğrenci sayılarının dört katı üzerinden belirlenmiştir.



1. Sınıflarda resim ve müzik yetenek alanı için taban puan 300'dür.



2. Sınıflarda resim ve müzik yetenek alanı için taban puan 340'dır.



Bireysel incelemeye hak kazanan öğrencilere en kısa zamanda il tanılama sınav komisyonu tarafından randevuları verilerek, öğrencinin devam ettiği örgün eğitim kurumu tarafından velilere bilgilendirme yapılacaktır.

ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?



Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?



Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?



Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?



Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;



a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.



Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır. Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem’lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?



Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEMLERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?



Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Gözlem Formlarının Doldurulma Süreci



a) 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formlarının doldurulması ile öğrenci seçim süreci başlayacaktır.



b) Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden Şekil 1’de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

ÖNEMLİ: Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılamayacaktır.



c) Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir (genel zihinselgörsel sanatlar, genel zihinsel-müzik, görsel sanatlar-müzik). Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilecektir.



d) Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencinin hangi yetenek alanlarından aday gösterildiğini belgeleyen rapor çıktısı e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden (2 nüsha) alınacak ve bu belgeler sınıf öğretmeni ile okul idarecisi tarafından imzalanacak, okul idaresi raporun bir nüshasını imza karşılığında veliye teslim edecek, bir nüshasını ise okulda muhafaza edecektir.



e) Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



f) Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır.