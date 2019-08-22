BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt işlemleri nasıl yapılır? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirme süreci ramamlandı ve sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Yapılan değerlendirmenin hemen ardından, sınavda başarı sağlayan ve kayıt hakkı elde eden öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM kayıtları hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt işlemlerini yapabilirler.

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.