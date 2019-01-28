BİLSEM öğretmen atama başvuru sonuçları sorgula MEBBİS öğretmen giriş atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr

BİLSEM 2019 öğretmen başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Bugün açıklanması beklenen BİLSEM başvuru sonuçları, saat kaçta açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. 2019 MEBBİS öğretmen giriş seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapıldı. BİLSEM öğretmen başvuru işlemleri https:/mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. İşte 2019 BİLSEM öğretmen atama başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

9 Ocak’ta başlatılan BİLSEM öğretmen başvuru ve başvuruya ait onay süreci için verilen süre bitti. İnternet üzerinden "BİLSEM Öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MEBBİS öğretmen girişi seçme ve atama sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt aranıyor. 2019 yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Buna göre 2019 yılının takvimine göre, BİLSEM başvuru ve başvuruları sona erdi ve sonuçlar bekleniyor.



Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. BİLSEM başvurularının tamamlanması ardından 81 ilde bin 18 öğretmenin ataması yapılacak.

2019 ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2019 Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nda göre, başvuru sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN



MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden öğretmenler Kullanıcı adı veya TC kimlik no ve şifre girdikten sonra MEBBİS ekranına ulaşabiliyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden e-devlet platformuna da giriş yapılabiliyor.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILIYOR?

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir. Öğretmene Öğrencisinden Silahlı Saldırı

5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.



6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.



7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.



SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?



1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.



2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.



3) Sözlü sınav, Ek 3: Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



TERCİHLER VE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.



2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.



4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

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5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama t akviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.



6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.



7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.



8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.



SINAV NE ZAMAN YAPILACAK



Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak.



Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.



Grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.



Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.



Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak



Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.



Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak



Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.



Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak



Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri”modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.



Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.



BİLSEM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek olan öğrencileri tanılama süreci olarak bilinen Bilsem 12 -16 Kasım 2018 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonu oluşturulacak. Öğrenci seçim sürecinde belirlenen sınıf düzeyinde derse giren sınıf öğretmenleri 19 -30 Kasım 2018 tarihlerinde özel yetenekli öğrencilerin özellikleri özel yetenekli öğrencilere sorulan özel eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapacak.



Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden dolduruldu..



Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyuru yapıldı.



MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlandı.