BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci yerleştirme sürecinde aday gösterilen öğrenciler için yapılan ön değerlendirme uygulamaları, 1 Mart'ta tamamlandı.

Ön değerlendirme sonuçları, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan'dan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan'da başlayacak. Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 10-14 Mart tarihlerinde e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.