BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/ ekranı üzerinden BİLSEM sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınavda kayıt hakkı kazanan öğrenciler Ağustos'un 19'unda duyurulacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB BİLSEM sınav sonuçları 2022 (1. 2. 3. ve 4. sınıf)

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

1,2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

BILSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve üstün yetenekli öğrencilerin daha iyi ve en iyi şekilde eğitim-öğretim hayatına adapte edilmesini amaçlayan BİLSEM sınav sonuçlarının ardından kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19.08.2022'de duyurulacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, http://meb.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik No ve Doğum Tarihini girerek ulaşabilecek.

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte; Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar da MEB tarafından yayımlandı.

BİLSEM 2022 TABAN PUANLAR

2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında düzenlenen BİLSEM sınav sonuçları Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar.

BİLSEM Bireysel değerlendirme aşamasında 3 farklı sınav söz konusudur. Müzik bölümünden giren öğrenciler için müzik, resim bölümünden girenler için resim, genel yetenekten girenler için ise genel yetenek soruları ağırlıklı olarak yöneltilmektedir.