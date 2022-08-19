BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2022

BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? sorusu, özel yetenek mülakatlarına katılan öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt yaptıracaklar. meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre BİLSEM sonuçları 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM mülakatları 13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Bireysel değerlendirme sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BİLSEM Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları Ağustos'un 22-26 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşan mülakatlara katılan adaylar BİLSEM sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

MEB.GOV.TR BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.