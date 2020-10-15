15 Ekim 2020 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:03

BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? hakkında araştırmalar hız kazandı. BİLSEM sınav sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden az önce erişime açıldı. BİLSEM sınav sonuçları 2020 kapsamında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler giriş belgelerini, Kasım'ın 11'inden itibaren okullarından belgelerini alabilecekler. BİLSEM 1. sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf grup tarama sonuçları sonrasında itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarih aralığında alınmaya başlanacak. İşte BİLSEM sınav sonuçları 2020

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

BİLSEM sınav sonuçları 2020 MEB resmi internet sitesi üzerinden az önce erişime açıldı. BİLSEM 1. sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf grup tarama sonuçları açıklamasını gerçekleştiren MEB, bu duyuru ile öğrenci velilerinin BİLSEM sınav sonuçları ekranına ulaşmalarına imkan sağladı. Diğer taraftan MEB tarafından yayımlanan takvime göre grup tarama sonuçları sonrasında itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarih aralığında alınmaya başlanacak. BİLSEM sınav sonuçları grup tarama itiraz değerlendirmesi, 23-30 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek. Sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, 02-06 Kasım tarihleri arasında bireysel değerlendirme randevusu alacak. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

Bakanlıktan BİLSEM sınav sonuçları 2020 için şu açıklama yapıldı;

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

Sınıf: Zihinsel Yetenek Alanı - Resim Yetenek Alanı - Müzik Yetenek Alanı

1. sınıflar 500 460 460

2. sınıflar 510 480 480

3. sınıflar 520 500 500

BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.

Uygulama ekranında denemeler yaparak öğrencinin sisteme hazırlanmasının amaçlandığı BİLSEM Grup Tarama Sistemi Demo yazılımı Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meb.bilsemdemo adresinden indirebilirsiniz.