BİLSEM sınavı ne zaman 2019 MEB son dakika BİLSEM nedir başvurusu ve soruları nasıl olacak

BİLSEM sınavı ne zaman 2019 MEB son dakika BİLSEM başvurusu ve soruları nasıl olacak? Binlerce öğrenci BİLSEM sınavı tarihlerini araştırmaya başladı. Peki BİLSEM sınavı nedir? MEB BİLSEM sınav soruları nasıl olacak? BİLSEM soruları merak ediliyor. Binlerce öğrenci ve veli MEB BİLSEM sınav tarihini sorguluyordu. Bilsem sınavı ne zaman 2019 sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından cevap buldu. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacak. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecekti.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

BİLSEM 2019 SINAVI SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacak.BİLSEM öğrenci seçim sürecinde belirlenen sınıf düzeyinde derse giren sınıf öğretmenlerine 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ile bu merkezlere öğrenci seçim sürecine yönelik bilgilendirme toplantılarını planlanacak.Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacak.

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacak.

BİLSEM öğrenci seçim sürecinde belirlenen sınıf düzeyinde derse giren sınıf öğretmenlerine 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ile bu merkezlere öğrenci seçim sürecine yönelik bilgilendirme toplantılarını planlanacak.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.

Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacak.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri”modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

BİLSEM SORU ÖRNEKLERİ

Bilsem Soruları ve Türleri (Kategorileri):

1) Benzeşim Türü Sorular

Bilinen bir olaydan, bilinen başka bir olaya benzeterek öğrenme yoludur. Bireylerin analiz sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, zeytin ile zeytinyağı ikilisinden domates salça ikilisini benzeterek elde etmek. Zeytinden zeytinyağı yapıldığı ilişkisini kurduktan sonra domatesten salça yapıldığını çıkarmaktır.

ÖRNEK SORU

Soruda elinde raket olan bir çocuk verilmiştir. Bu nedenle cevabımız tenis ile ilgili bir nesne olacağından; tenis topu yani a seçeneğine ait görsel doğru cevaptır.

2) Şifreleme Türü Sorular

Yapılan kodların, şifrelerin ve gizli mesajların matematiksel bilimidir. İlkeyi bulma ve uygulama işlemidir. Bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Harf, sözcük veya şekillerden oluşturulan, belli bir kurala dayalı sıralama veya eşleştirme türüdür.

ÖRNEK SORU

Verilen soruda, sözcükler grubunda TAY ve TYA sözcüklerinin birinci harfleri aynıdır. Dolasıyla sayısal eşleştirme bölümünde aynı rakamla başlayan 1 olduğundan T harfi 1 ile şifrelenmiştir. TAY ve YAT sözcüklerinin ikinci harfleri aynıdır. Sayısal eşleştirme bölümünde ortadaki rakam 7 iki defa kullanıldığından A harfi 7 ile şifrelenmiştir. Geriye kalan Y harfi ise 3 ile şifrelendiğinden AYT sözcüğü 731 olur. Doğru cevap 3. yani c şıkına ait görseldir.

3) Matris Türü Sorular

Kutucuklardaki hücreler belirli ilişkilere göre oluşturulup boş kutucuğun bulunması istenen, bilinenden bilinen başka bir olaya benzeterek öğrenme yoludur. Kutucuklardaki şekil veya nesnelerin ortak özelliklerini keşfederek boş bırakılan hücreyi tamamlayarak analiz sentez yapabilme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Kutucuklardaki ilişkiler soldan sağa veya yukardan aşağıya olabilir.

ÖRNEK SORU

Soruda birinci satırdaki ikinci görsel olan yeşil eşkenar dörtgen, ilk görsel olan mavi karenin içine konup renkleri değiştirilerek üçüncü görsel elde edilmiştir. Aynı kural ikinci satırda da uygulanmıştır. Bu nedenle ilk iki satırda belirlediğimiz kurala göre üçüncü satırdaki ikinci görsel olan pembe eşkenar dörtgen, ilk görsel olan turuncu dairenin içine konup renkleri değiştirilerek elde edilen şekil pembe dairenin içinde turuncu eşkenar dörtgen olacağından doğru cevap C görseli seçeneğidir.

4) Kısa Süreli Bellek

Kısa Süreli Bellek Türünde Sorular Gerekli olan bilgiyi kısa bir süre içinde akılda tutup ve bu bilginin ne kadarını hatırladığımızı ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani kısa süreli belleğimizin kapasitesini ölçmektedir. Anlık olarak gördüğümüz nesneler belirli bir süre akılda depolanır ve daha sonra işimize yaramayacağı için saklanmaz. Bilgileri akılda tutma süresi 30 saniyeden azdır. Bu süre yapılan egzersizlerle uzatılabilmektedir.

ÖRNEK SORU

Verilen görsele 10 saniye bakınız. Daha sonra karşınıza gelen ekranda biraz önceki görselin hangisi olduğu sorulmaktadır. Verilen görsel basketbol oynayan kız olduğundan doğru cevap "B" görseli seçeneğidir.

5) Bütünden Parçaya Türü Sorular

Bir bütünün eksik parçasını bulma etkinliğidir. Bir nevi yapbozun eksik parçasını tamamlamadır. Görsel bütünlüğü akılda tamamlayıp bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖRNEK SORU

Soruda bir desen verilmiştir. Bu desende eksik olan parça sorulduğundan doğru cevap "A" görseli seçeneğidir.

6) Küpler Türü Sorular

Farklı yönlerden görünümü verilen küpün görsel bütünlüğünü akılda tamamlayıp bireylerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖRNEK SORU

Soruda bir küpün farklı hallerdeki görünümü verilmiştir. Üç farklı yönden gördüğümüz küpün, dördüncü yönden bakılınca ön yüzüne gelmesi gereken rengi bulmamız için açılımının nasıl olduğunu bilmemiz gerekir. Bu nedenle küpün 4. hâlinde istenen yerin doğru cevabı yeşil yani "A" görseli seçeneğidir. Bu kategoride verilen küp sayısı da sorulabilmektedir.

7) Sayı Dizisi Hatırlatma Türünde Sorular

Verilen sayı dizisini kısa bir süre içinde akılda tutup ve bu bilginin ne kadarını hatırladığımızı ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani kısa süreli belleğimizin kapasitesini ölçmektedir.

ÖRNEK SORU

Verilen sayılara 10 saniye bakınız. Daha sonra karşınıza gelen ekranda biraz önce verilen sayılar sırası ile sorulmaktadır. Verilen sayılar sırası ile 1 ve 9 olduğundan doğru cevap "A" görseli seçeneğidir.