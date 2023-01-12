BİLSEM sınavı ne zaman? 2023 BİLSEM sınav tarihleri belli oldu!

BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Aday gösterilen öğrencilerin "Uygulama Giriş Belgeleri" e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü'nde yayımlanacak. BİLSEM sınavı ile birlikte öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Peki BİLSEM sınavı ne zaman 2023? İşte BİLSEM sınav tarihleri ve değerlendirme süreciyle ilgili merak edilenler

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM sınav tarihleri belli oldu.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2023?

BİLSEM'de ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

BİLSEM sınavı resim, müzik ve genel zihinsel beceri olarak üç grupta ele alınır. BİLSEM sınavı, sınıf öğretmenleri tarafından yapılır ve sınavda başarılı olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

BİLSEM'E HANGİ ÖĞRENCİLER SEÇİLİR?



BİLSEM sınavlarına ilköğretimde örgün eğitim alan tüm öğrenciler katılabiliyor. BİLSEM sınavlarında öğrenciler resim, eğitim ve genel zihinsel kategorilerinden sınava girer ve başarılı oldukları kategoride eğitim alırlar