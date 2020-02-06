06.02.2020 11:39 - Güncelleme: 06.02.2020 11:39

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) gidecek özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavları yapılıyor. Ocak ayının ilk haftasında başlayan sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. 2020 BİLSEM sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında gerçekleştiriliyor.

BİLSEM 2020 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak. BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA NASIL OLACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.