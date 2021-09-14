Bir başarı öyküsü... Yıllar önce kurduğu hayaline kavuştu

AA 14 Eylül 2021 Salı 21:03 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 21:03

Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Coşkun, köy ilkokulunda başladığı eğitim hayatı boyunca doktor olmanın hayalini kurdu.

Hayalini gerçekleştirmek için derslerine aksatmadan çalışan Coşkun, lisede üniversite sınavına hazırlanırken bir yandan da ailesine destek olmak için hem köy işlerinde hem de inşaatlarda çalıştı.

Azmiyle 5 yıl önce Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesini kazanan Coşkun, daha önce inşaatında emeği olan üniversite kütüphanesinde bugünlerde tıp öğrencisi olarak ders çalışıyor.

Coşkun'un sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı kütüphaneye ilişkin, "Sizce ben, inşaatında çalıştığım kütüphaneye yıllar sonra tıp fakültesi öğrencisi olarak çalışmaya gelmiş miyimdir?" mesajı binlerce beğeni aldı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da paylaşımı sonrası kütüphanede bir araya geldiği genci tebrik etti.

Coşkun, AA muhabirine, ilkokuldan itibaren hep doktor olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Lise yıllarında ailesine yük olmamak ve eğitim giderlerini karşılayabilmek için inşaatlarda çalıştığını anlatan Coşkun, "Köyde işler olmadığı zaman şehirde farklı işlerde, inşaat işinde, kasiyer olarak, kayısı bahçelerinde çalıştım. Yaz aylarında boş zamanlarım çalışmakla geçti." dedi.

Coşkun, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kampüsteki kütüphanenin inşaatında da çalıştığını dile getirdi.

O dönem, kütüphaneye bir gün tıp öğrencisi olarak ders çalışmaya geleceğinin aklının ucundan bile geçmediğini aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Güneşin altında çalışıyorduk, zor günlerdi. Üniversiteyi kazanınca buraya ders çalışmaya geldiğim zaman insanın azmedince, hedefleri doğrultusunda çalışınca neleri başarabileceğini gördüm. Çalışmalarımın neticesini aldım, bunun için çok mutluyum. Çok güzel bir duygu."

"GENÇ KARDEŞLERİMİZE ÖRNEK OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Rektör Prof. Dr. Göktaş da Coşkun'un zor şartlara rağmen çalışıp tıp fakültesini kazandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hasan kardeşimizin sosyal medyada mesajını görünce hakikaten biz de heyecanlandık. Azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Bu başarı genç kardeşlerimize, çocuklarımıza örnek olması açısından çok önem arz ediyor. Kendisiyle sohbet ettik, puanı da oldukça yüksek. FÜ Tıp Fakültesinin alanında çok başarılı bir üniversite olduğunu araştırmış, tercihini kullanmış. Buna da ayrıca sevindik. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."