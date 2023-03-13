''Bir mesajın yeter''... Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin etkilediği 11 ili kapsayacak şekilde başlatılan kampanyada vakıf, ihtiyacı olan öğrencilere test kitabı ulaştırmayı hedefliyor. Kampanyayı üniversite öğrencilerinin katılımıyla sürdüren Yetim Vakfı, paylaşılan telefon numarası ile olabildiğince çok sayıda depremzede öğrenciye ulaşmayı amaç edinmiş durumda.



7 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak olan projede öğrencilerin, mesaj ya da telefon görüşmesi aracılığıyla ihtiyaçları olan test kitaplarını bildirmeleri gerektiği belirtildi. Talep edilen test kitaplarının temin edilerek öğrencilere ulaştırılacağı aktarıldı.