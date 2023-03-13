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Eğitim

''Bir mesajın yeter''... Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi

11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, lise ve üniversite sınavına hazırlanan depremzede öğrencilere bir destek de Yetim Vakfı'ndan geldi. 'Kaybedecek zaman yok. Bir mesajın yeter' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, depremzede öğrencilerin ihtiyacı olan test kitaplarını kendilerine ulaştırmak hedefleniyor.

13 Mart 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
''Bir mesajın yeter''... Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi
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Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin etkilediği 11 ili kapsayacak şekilde başlatılan kampanyada vakıf, ihtiyacı olan öğrencilere test kitabı ulaştırmayı hedefliyor. Kampanyayı üniversite öğrencilerinin katılımıyla sürdüren Yetim Vakfı, paylaşılan telefon numarası ile olabildiğince çok sayıda depremzede öğrenciye ulaşmayı amaç edinmiş durumda.

7 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak olan projede öğrencilerin, mesaj ya da telefon görüşmesi aracılığıyla ihtiyaçları olan test kitaplarını bildirmeleri gerektiği belirtildi. Talep edilen test kitaplarının temin edilerek öğrencilere ulaştırılacağı aktarıldı.

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