Bir Osmanlı geleneği Enderun Okulları 81 ilde açılıyor

Lise sıralarında üniversite eğitimi vererek, binlerce gence hayalindeki meslek hakkında tecrübe kazandırmayı hedefleyen projenin lansmanı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezinde gerçekleşti.



4 TEMEL ALANDA EĞİTİM FIRSATI

Vizyoner ve misyoner bir gençlik yetiştirmeyi hedefleyen Enderun Okulu projesine, bu yıl da lise gençliğinin yoğun ilgisiyle 81 ilden 9317 başvuru alındı.

Proje kapsamında öğrenciler; tercihleri doğrultusunda Mühendislik Okulu, Tıp Okulu, Hukuk Okulu, Diplomasi ve Siyaset Okulu'nda eğitim alarak, alanında uzman isimlerle bir araya gelecek. Üniversite ziyaretleri ve teknik gezilerle seçtikleri bölümler hakkında detaylı bir gözlem yapma fırsatı bulacaklar.

YENİ UFUKLARA DOĞRU

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci; "2018 yılından beri gerçekleştirdiğimiz "Enderun Okulu" projemizle on binlerce liseli gencimize meslek edinme yolunda rehberlik yaptık ve onların geleceğe daha emin adımlar atmaları konusunda destek olduk. Bu yıl da yine 81 il temsilciliğimizde gerçekleştireceğimiz projemizle genç arkadaşlarımızla yeni ufuklara doğru yolculuğa çıkacağız. Bu proje sayesinde genç arkadaşlarımız meslek edinme yolunda kendilerini keşfedecek ve üniversite hayatına daha emin adımlarla yürüyebilecek." ifadeleriyle projenin önemini vurguladı.