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Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atama

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:35
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu gelişme üzerine Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı.

REKTÖRLÜK ADAYLIĞI İLANI

Ayrıca, YÖK'ün rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı. Belirlenen şartları taşıyan adaylar yarından itibaren 2 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığı'na yapılabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

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