Bosna Hersek'te Şehit Muhsin Yazıcıoğlu adına anlamlı vefa

Bosna Hersek'te gerçekleştirilen eğitim projesiyle Türkiye ile bölge arasındaki gönül bağı güçleniyor. Açılan yeni sınıfın Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısını yaşatacağı belirtildi.

KÜBRA ŞENAL12 Mayıs 2026 Salı 15:02
İnfakta Birlik İnsani Yardım Derneği Bosna Hersek'in Jajce şehrine bağlı Divičani Köyü'nde 4.Türkiye Sınıfı'nı açarak gönül coğrafyamızın yetim bırakılmış evlatlarına bir umut daha oldu.

Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulduğu bu güzel okulda artık çocuklarımız; Türk dilini, Türk tarihini ve Türk kültürünü daha yakından tanıyacak, gönül bağlarımız daha da kuvvetlenecek.

İnfakta Birlik Derneği Genel Başkanl Hasan BİLİCİ yaptığı açıklamada ; orta vadede hedefimiz; Bosna Hersek'in her şehrinde, her köyünde bir Türkiye sınıfı açmak ve gönül medeniyetimizin izlerini yaşatmaktır. Çünkü biz Bosna'yı sadece bir coğrafya olarak değil, ecdadın emaneti, şehitlerin hatırası olarak görüyoruz açıklamasında bulundu. Projenin paydaşları Devran Koleji, Devran Koleji Mezunlar Derneği ve iş insanı Gürdal TOPAL beyefendiye teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Türkiye Sınıfı projemizin dördüncüsünü; ömrünü Türk milletinin birliğine, mazlumların duasına ve dava ahlakına adamış olan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun aziz hatırasına armağan ediyoruz.

