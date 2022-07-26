Bu bölümleri tercih eden öğrencilere maaş gibi burs!

AA muhabirinin, YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK lisans destek burs süreci bu yıl da sürüyor. YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.

Bunun yanında YÖK, Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldı.

Bu kapsamda, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek.

YÖK lisans destek bursları, şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift ana dal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca verilecek.

Şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık 1000 lira burs verilmeye devam ediliyor. YÖK lisans destek burslarının Yükseköğretim Yürütme Kurulunun alacağı yeni kararla artırılacağı öğrenildi.

YÖK destek burslarını almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler de devam ediyor.

- BU MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNİ SEÇECEKLER AYDA 6 BİN LİRA ALACAK

Bunun yanında petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla YÖK ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasında bu yıl imzalanan iş birliği protokolü ile bu yıl ilk kez belli mühendislik bölümlerini seçecek öğrencilere burslar başlatılacak.

İş birliği ile YKS'de üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında TP-OTC tarafından hazırlanan yönergede yer alan ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamaları arasında olup (alanlara göre ilk 2 bin veya ilk 10 bin) üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği ve metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları taşıyan öğrencilere aylık 6 bin lira eğitim bursu verilecek.

Buna ek olarak YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sırası (ilk 25 bin) arasında olup üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşen ve kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları haiz öğrencilere TP-OTC tarafından 6 bin lira eğitim bursu verilecek.

Eğitim öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak.

- AÇIK DENİZ SERVİSLERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Ayrıca bu yıl ilk kez YKS kılavuzundaki yeni meslek alanı olarak belirlenen açık deniz servisleri ön lisans programını seçecek öğrenciler de pek çok avantajdan yararlanacak.

Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

"Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi.

Programlardan mezun olacak öğrencilerin uluslararası arenada söz sahibi bir mesleğe kavuşması, teorik ve pratik donanımla mezun olması hedefleniyor.

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

- HARİTA MÜHENDİSLİĞİ SEÇECEKLERE 3 BİN 500 LİRA BURS

YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bu yıldan itibaren ilk kez öğrencilere burs ve istihdam desteği sağlanacak.

Protokolle harita veya geomatik mühendisliği bölümlerine ülke geneli ilk 30 bin başarı sıralaması içerisinde ve üniversite veya bölüm bazında ilk 4 tercih sıralaması ile yerleşen öğrencilere lisans öğrenim hayatları boyunca karşılıksız olarak HKMO Başarı Bursu verilmeye başlanacak.

HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3 bin 500 lira olacak. Eğitim bursu miktarı her eğitim öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenip YÖK'e bildirilecek. Burslar her eğitim öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenecek.

Bursa hak kazanmak için öğrencilerin YKS tercihlerinde, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine program bazında ilk 4 sıradan yerleşmiş olması şartı aranacak.

- ÜNİVERSİTELERDE MADENCİLİK ALANLARINDA MÜHENDİSLİK SEÇENLERE BURS

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında 2020'de imzalanan iş birliği protokolü ile başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi, staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılması ve mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, üniversitelerde YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini seçen ve ilk 65 binde yer alan, İstanbul ile Ankara'daki üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan ilk 50 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 4 bin 253 lira; ilk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının yarısı kadar; ilk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak.

- TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİ SEÇENLERE HANGİ AYRICALIKLAR SAĞLANACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren bütün öğrencilere ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla YKS yerleştirme puanına göre burslar veriliyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerden YKS'de ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla, YKS puanına göre ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar; tekstil mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin ve deri mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-60 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70'i kadar; tekstil mühendisliği için ilk 50-80 bin ve deri mühendisliği için ilk 60-100 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının yüzde 50'si kadar eğitim bursu verilecek.

Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her yarıyıl 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile eğitimlerini sürdürmeleri gerekiyor.

Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilecek.