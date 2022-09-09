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Eğitim

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 10-11 Eylül 2022 ne sınavı var?

Bu hafta sonu hangi sınavların olduğu, yakın zamanda sınavı olan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 10-11 Eylül 2022 sınav takvimi

9 Eylül 2022 Cuma 17:02 - Güncelleme:
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Hafta sonu ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 3 sınav gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Peki Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 10-11 Eylül 2022 ne sınavı var?

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

10-11 Eylül 2022 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) ve Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanacak.

10-11 EYLÜL 2022 NE SINAVI VAR?

10.09.2022 CUMARTESİ:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/11 İngilizce) uyulanacak. Sınav saat 13:45'te başlayacak.

Yine Cumartesi günü; Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (1. Gün) uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

PAZAR: Sayıştay Yazılı sınavı (2. gün)

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

E-YDS NEDİR?

E-YDS İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sınavı için puan almak isteyenler adına ek olarak düzenlenen bir sınav sistemidir. E-YDS sınavında, adayların yabancı dil bilgisi ve yeterliliği ÖSYM tarafından test edilir.

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