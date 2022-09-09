Hafta sonu ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 3 sınav gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Peki Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 10-11 Eylül 2022 ne sınavı var?

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

10-11 Eylül 2022 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) ve Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanacak.

10-11 EYLÜL 2022 NE SINAVI VAR?

10.09.2022 CUMARTESİ:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/11 İngilizce) uyulanacak. Sınav saat 13:45'te başlayacak.

Yine Cumartesi günü; Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (1. Gün) uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

PAZAR: Sayıştay Yazılı sınavı (2. gün)

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

E-YDS NEDİR?

E-YDS İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sınavı için puan almak isteyenler adına ek olarak düzenlenen bir sınav sistemidir. E-YDS sınavında, adayların yabancı dil bilgisi ve yeterliliği ÖSYM tarafından test edilir.