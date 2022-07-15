Bu hafta sonu ne sınavı var? 16-17 Temmuz sınav var mı? 2022 ÖSYM sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var? sorusu, Temmuz ayında sınavı olanların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ise Temmuz'un 20'sinde başlıyor. Peki 16-17 Temmuz sınav var mı? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

EGM Polis Akademisi'nin internet sitesinden 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre, bu hafta sonu sınav uygulaması yapılmayacak.

2022-ALES/1 SINAV TARİHİ: 17.04.2022

2022-ALES/2 SINAV TARİHİ: 21.08.2022

2022-ALES/3 SINAV TARİHİ: 20.11.2022

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) SINAV TARİHİ: 31.07.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün SINAV TARİHİ: 06.08.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün SINAV TARİHİ: 07.08.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV TARİHİ: 14.08.2022

2022-KPSS Ön Lisans SINAV TARİHİ: 02.10.2022

2022-KPSS Ortaöğretim SINAV TARİHİ: 06.11.2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) SINAV TARİHİ: 27.11.2022