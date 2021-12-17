Bu hafta sonu ne sınavı var? 18-19 Aralık 2021 sınav takvimi

17 Aralık 2021 Cuma 17:42 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 17:42

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınav giriş belgelerini temin ederek sınav saatlerinden önce sınav merkezlerine gidecek. Cumartesi-Pazar günleri sınava katılacak olan adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi...

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak.

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) ise 18 - 19 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi Bitirme Sınavları Cumartesi ve Pazar günleri 4 oturumda gerçekleştirilecek.

YDUS NEDİR?

YDUS sınavı doktorlarla ilgili olan bir sınavdır. Özellikle yan dal ve uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar YDUS sınavına girebilir. Doktorlar haricinde YDUS sınavına başka bireyler katılamaz.

Yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar, bu sınava girerek başarılı olmaya çalışıyor. Bu sınav yılda bir bazen yılda iki kez yapılabiliyor.

Sınava girmek isteyen doktorların belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Sınav şartlarını karşılamayan kişiler bu sınava giriş yapamıyor. YDUS sınavlarının yapılmasıyla birlikte sonuçlar için belirli bir süreç geçmesi gerekiyor. Bu süreç sonucunda yerleştirme planı yapıyor.

2021-YDUS İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2021-YDUS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 19 Aralık 2021 Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.