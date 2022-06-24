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Eğitim

Bu hafta sonu ne sınavı var? 25 Haziran 2022 sınav var mı? ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu uygulanan sınavlar devam ediyor. Yakın tarihlerse sınavı olan öğrenciler 'Bu hafta sonu ne sınavı var? 25 Haziran 2022 sınav var mı?' sorularına cevap arıyor. Adaylar sınav yerlerine; Sınava giriş belgesi ve kimlik belgeleriyle gidecek. İşte ÖSYM sınav takvimi

24 Haziran 2022 Cuma 15:14 - Güncelleme:
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Bu hafta sonu ne sınavı olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 13.45'te başlayacak olan sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek. Peki bu hafta sonu hangi sınav var? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu 25 Haziran'da e-YDS 2022/8 (İngilizce) Sınavı uygulanacak. Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sınav sonuçları da aynı gün açıklanacak.

Saat 13.45'te başlayacak olan e-YDS sınavı, 3 saat (180 dakika) sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS'ye katılacak olan adayların sınav saatinden 1 saat önce sınav yerlerine gitmeleri gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Adayların sınav binalarına;

▪ Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

▪ Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

▪ Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

▪ Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.

yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

▪ Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

▪ Kutu/şişe içerisinde ilaçla girmeleri yasaktır.

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/1 İngilizce) 25.06.2022

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı 02.07.2022

Dikey Geçiş Sınavı 2022-DGS 03.07.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/9 İngilizce) 23.07.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/10 Arapça/Rusça) 24.07.2022

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31.07.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06.08.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07.08.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14.08.2022

2022-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 21.08.2022

2022-YÖKDİL/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28.08.2022

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