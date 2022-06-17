Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanıyor. Hafta sonu düzenlenecek YKS sınavlarına katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerine gidecek. Peki bugün ne sınavı var? İşte 18-19 Haziran 2022 ÖSYM sınav takvimi...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu 18-19 Haziran'da Üniversite sınavı uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 18-19 tarihlerinde uygulanacak. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.