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Eğitim

Bu hafta sonu ne sınavı var? Üniversite sınavı bugün mü? ÖSYM 18-19 Haziran 2022 sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının TYT, AYT, YDT oturumları gerçekleşecek. Üniversite sınavı bugün mü? ÖSYM 18-19 Haziran 2022 sınav takvimi

17 Haziran 2022 Cuma 17:06 - Güncelleme:
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Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanıyor. Hafta sonu düzenlenecek YKS sınavlarına katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerine gidecek. Peki bugün ne sınavı var? İşte 18-19 Haziran 2022 ÖSYM sınav takvimi...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu 18-19 Haziran'da Üniversite sınavı uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 18-19 tarihlerinde uygulanacak. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

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