Bu okul elektriğini ve suyunu doğadan karşılıyor

İstanbul'da "Çevre Dostu Bin Okul" projesinin uygulanacağı 39 ilkokul ile bir anaokulundan ilki olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, öğrencilerin farkındalıklarını artırmak için "enerji", "su", "geri dönüşüm ve sıfır atık" temalarına yönelik uygulamalar yapıldı.

Okulun iç aydınlatma ihtiyacını karşılamak amacıyla çatıya 10 kilovat pik kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kuruldu. Bu sayede okulun iç aydınlatmasının tamamının beslendiği güneş panelleri, binanın toplam enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladı. Yıllık 14 megavat/saat enerji üretmesi hedeflenen bu sistemin, 3 yıl 7 ayda kendini amorti etmesinin planlandığı belirtildi.

Okulun çatısına da rüzgardan enerji üretmek için 500 vatlık rüzgar türbini yerleştirildi. Türbin aracılığıyla elde edilen elektrikle okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılandı. Enerji verimliliği için okuldaki tüm aydınlatmalar tasarruflu LED'ler ve sensörlü lambalarla değiştirildi.

Okuldaki öğrencilerden "Enerji Takımı" da oluşturuldu. Böylece öğrencilerin okullara kurulan sistemleri sahiplenmeleri ve okulda öğrendiklerini evlerinde de hayata geçirmeleri hedeflendi.

- SU TASARRUFU DA UNUTULMADI

Su tasarrufu amacıyla yağmur suyu depolama sisteminin tesis edildiği okulun bodrum katına 16 ton kapasiteli depo yerleştirildi. Çatıdaki oluklarda biriken yağmur suyunun bir sistem aracılığıyla biriktiği depodaki su, bahçe sulaması ve temizlik için kullanılmaya başlandı. Ayrıca, okulun lavabolarındaki tüm bataryalar fotoselli bataryalar ile değiştirildi.

Okulda, öğrencilerin elektrik ve doğalgaz ile su kullanımını anlık olarak izleyebileceği, ara dönem raporları verebilen gösterge paneli de kuruldu.

Öte yandan, okulda sıfır atık kütüphanesi kurulurken, atıkların ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülebilir olanların üretime tekrar kazandırılmasını sağlamak için Sıfır Atık kutuları da yerleştirildi.

Öğrencilere temel eğitim seviyesindeyken çevre bilincini, sürdürülebilirlik kavramını benimsetmek, buna ilişkin uygulamaları göstermek ve uygulatmak amacıyla martta tanıtımı yapılan "Çevre Dostu Bin Okul" projesinin İstanbul'daki 39 ilkokul ile bir anaokulunda uygulanması planlanıyor.

- ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR ROL MODEL OLACAK

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bakanlığın, kentte belirlediği okullarda çevre dostu uygulamaları hayata geçirerek, öğrencilerde farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yazıcı, projenin okulun kendi enerjisini üretebilmesi, toplanan atık malzemelerin dönüştürülmesi, kütüphanelerdeki kitaplıkların çevre dostu okul bilinciyle geliştirilmesi ve bunları destekleyecek bütün ekolojik sistemlerin yer aldığı birçok uygulamayı kapsadığını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının, çevre bilincini geliştirecek müfredat çalışmaları da yürüttüğünü, çevre ve iklim değişikliğini müfredata eklediğini hatırlatan Yazıcı, bu kapsamda öğretmenlere gelişim çalışmaları içerisinde düzenli olarak çevre bilinci eğitimlerinin verildiğini kaydetti.

Yazıcı, projenin uygulama örneklerinin sunulduğu ve fiziksel olarak çıktılarının görülebileceği bir çalışma olmanın yanı sıra bir eğitim faaliyeti de olduğuna dikkati çekerek, "Eğitim faaliyetinin uygulandığı okullarımız, her ilçemizde diğer okullarımız tarafından model olarak görülecek ve bu okullardaki örnek uygulamaların diğer okullarımıza yaygınlaştırılması sağlanacak." dedi.

Dünyadaki yeni gelişmelerden çevrenin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yazıcı, "Esas olan çevreyle barışık uygulamalar yapmak, çevre dostu uygulamalar geliştirmek. Bu bağlamda da okullarımız, vereceği eğitim ve örnek çalışmalarla bu bilincin yaygınlaşmasında önemli katkı sağlayacak." dedi.

- ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARINI MESLEK LİSELERİ YÜRÜTECEK

Proje kapsamında yenilenebilir enerji konusunda okullarda yürütülen uygulamalara değinen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Buradaki uygulamalar, her okulun kendi enerjisini kendisinin sağlayabileceği yeterliliğe ulaştırmaya dönük. Amaç, mevcut olan enerjilerin, okulun tükettiği bütün enerjiyi hem öğrenciler tarafından da izlenebilir kılmak hem de enerji üretimine katkı sağlamak. Buradaki mevcut olan, okuldaki üretilen ve tüketilen enerji, öğrenciler tarafından panellerle gözlenecek. Yani o gün bu okulumuzda ne kadar enerji üretildi ve ne kadar enerji tüketildi? Öğrencimiz aslında kendi tükettiği enerjiyle ilgili de enerji tasarrufu noktasında bir bilinç geliştirecek. Temel olarak buradaki işleyiş sistemi bunun üzerine kurgulanmış durumda. Yani konunun daha çok eğitimsel boyutunun öne çıkartılması gerektiği kanaatindeyim ama kendi kendine yetebilmek ve yenilenebilir enerji bağlamında çalışmak bunu destekleyen temel unsur."

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, enerji verimliliği çalışmalarının, Milli Eğitim Bakanlığının yön verdiği mesleki teknik anadolu liseleriyle gerçekleştirileceğini, bu okulların hem üretimin hem de eğitim çalışmalarının içinde yer alacaklarını bildirdi.

Pilot okullardaki örnek uygulamalardan zamanla çok daha iyi örneklerin gelişeceğini vurgulayan Yazıcı, Bakanlıkla birlikte çevre dostu uygulamaları bütün okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.