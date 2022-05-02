Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor

Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü'nde teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde sektörün inceliklerini öğrenen öğrenciler takı tasarımı, levha şekillendirme, kaynaklama, yaldızlama, cilalama, gibi birçok konuda teknik eğitim alıyor.

Öğrenciler, kuyumcu atölyelerine giderek sektörle alakalı deneyim de kazanıyor.

Geçen yıl 50 mezunu istihdam edilen lisenin öğrencileri, bir süre önce Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin de faaliyete geçmesiyle kentteki kuyumcular tarafından rağbet görüyor.

- "ÖĞRENCİLERİMİZİN TAMAMI KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞE BAŞLIYOR"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, AA muhabirine, kuyumculuğun Kahramanmaraş'ın tarihinden gelen bir meslek olduğunu, kentin sektörde İstanbul'dan sonra en fazla kuyumcu atölyesini barındırdığını söyledi.

Kentte 2 okulda kuyumculuk teknolojisi alanında eğitim verildiğini belirten Kösekul, kuyumculuğun öğrenciler tarafından talep edilmeye başladığını belirtti.

Kentteki sektör temsilcilerinin son zamanlarda meslek lisesi öğrencilerine rağbet gösterdiğini dile getiren Kösekul, "Bölümde 300 öğrencimiz var. Bu sene 50 öğrencimiz mezun olacak. Yaklaşık 50 öğrencimiz mezun oluyor yıllık olarak. Öğrencilerimizin tamamı da kuyumculuk sektöründe işe başlıyor. Yani boşta kalan veya farklı mesleklere yönelen kuyumculuk bölümünde çok az. Kuyumculuk teknolojileri alanında mezun olup da boşta kalan öğrencimiz yok denecek kadar az. Öğrencilerimiz sektör tarafından adeta kapışılıyor." ifadelerini kullandı.

Kösekul, sektör temsilcilerinin insan kaynakları ihtiyaçlarını kendilerine bildirdiğini anlatarak, hatta bu talepleri karşılamada zorlandıklarını aktardı.

Sektörle yaptıkları iş birliği kapsamında sektör temsilcilerinin öğrencilere staj garantisini de verdiğini anlatan Kösekul, "Mezun olduklarında da 'Öğrencileri bize gönderin, işe başlatalım.' diyorlar. Artık örgün eğitim kapsamında sektörün ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik, çünkü talep çok fazla. Mesleki eğitim programına dönüştürdük." dedi.

- MEZUN OLANLAR İŞSİZ KALMIYOR

Okulda kuyumculuk öğretmeni İsmail Alan da öğrencilerinin bir yandan meslek öğrenirken bir yandan gelir elde ettiğini belirtti.

Bölümden mezun olan öğrencilerinin sektörde iş bulmada sıkıntı yaşamadığını ifade eden Alan, "Kuyumculuk bölümünde okuyan öğrencilerimizin sektörle iş birliği sayesinde istihdamını sağlıyoruz. Atölyemizde teorik bilgiyi ve atölye uygulamasını öğretiyoruz. Malzemeleri tanıdıktan sonra kuyumcu atölyelerine yerleştirip meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulduktan sonra kuyumcu atölyelerinde çırak talebi oluştu. Şu an 50 mezun öğrencimize istihdam sağladık. Atölyelerde çalışıyorlar." diye konuştu.

Okuldan geçen yıl mezun olan ve istihdama kavuşan gençlerden Fatma Alıç, kuyumculuğun güzel bir sektör olduğunu, bu alanda kendisi gibi birçok arkadaşının çalıştığını söyledi.

Gamze Kara ise kuyumculuğun güzel, zevkli bir iş olduğunu belirterek, bu işin incelik gerektirdiğini ifade etti.